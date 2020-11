Schießerei von Vorsfelde – Wolfsburger Kripo fahndet über „XY“

15 Monate nach der blutigen Schießerei in der Vorsfelder Meinstraße hofft die Kripo Wolfsburg über die TV-Fahndung „Aktenzeichen XY“ auf entscheidende Hinweise zu den dringend tatverdächtigen Orgest Kurtesho (31) und Eglis Veraj (26). Der Fall wurde in der Sendung am Mittwochabend gleich zu Beginn eingespielt.

XY-Beitrag deutet an: Der Getötete wurde möglicherweise ein Zufallsopfer

Orgest Kurteshi. Foto: Polizei Wolfsburg

Wegen Corona nicht persönlich im Studio anwesend, sondern per Videostream aus der Inspektion zugeschaltet wurde der Sachbearbeiter des Falls, Kriminalkommissar Immanuel Schnittke. Er warnte ausdrücklich davor, die mutmaßlich bewaffneten Personen anzusprechen. Bei der Schießerei in der Meinstraße 59 wurde ein 20-Jähriger getötet und ein 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Im TV-Beitrag wurde angedeutet, dass es die Täter möglicherweise es auf den Älteren abgesehen hatten und der Jüngere Zufallsopfer wurde.

Einer der Tatverdächtigen saß wegen Drogenbesitzes mehrere Jahre in Haft

Die Ermittler gehen von einer Gewalttat innerhalb des kriminellen Milieus aus. Bereits kurz nach der Tat berichtete unsere Zeitung von Hinweisen, die in dem Fall in Richtung Drogenkriminalität führten. Dies bestätigte sich in „XY“ insofern, dass der Gesuchte

Eglis Veraj. Foto: Polizei Wolfsburg

Veraj (Alias-Name Eglis Haxhiraj) in Italien drei Jahre in Haft saß wegen Kokainbesitzes. Auch Kurtesho (alias-Name Orgest Hoxha) hielt sich, bevor er nach Deutschland kam, in Italien auf. Das Auto, mit dem sie am Tatabend nach Vorsfelde fuhren, wurde in Schönewalde (Brandenburg) gestohlen. Weitere Spuren der Tatverdächtigen führen nach Berlin, Österreich, Italien und Albanien.

Opfer war erst Asylant und hielt sich danach illegal in Deutschland

Von dort kommen auch die beiden Opfer her. Der 30-Jährige lebte seit drei Jahren in Wolfsburg. Er ist vorbestraft unter anderem wegen Bandendiebstahls. Das Mordopfer, der 20-Jährige, kam vor fünf Jahren nach Deutschland. Er beantragte Asyl und lebte in einer Jugendunterkunft in Braunschweig. Mehrmals kam er mit dem Gesetz in Konflikt wegen Diebstahl und Drogenbesitzes. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er verließ Deutschland 2017, kam danach illegal zurück.

Grabkerzen und Blumen wurden am Tag nach der blutigen Schießerei an der Meinstraße aufgestellt. Foto: Hendrik Rasehorn

Nachdem der 30-Jährige zunächst gegenüber der Polizei schwieg, packte er später doch aus und nannte die Namen der Tatverdächtigen. Mittlerweile, so zeigte es der XY-Beitrag, hat er den Kontakt zur Kripo abgebrochen.

