Zeichen gegen Gewalt – Wolfsburg erstrahlt in Orange

Die Stadt Wolfsburg beteiligt sich in diesem Jahr zum zweiten Mal an der weltweiten Aktion „Orange your City“ im Rahmen des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November.

Eine Woche lang – ab Montag, 23. November bis einschließlich Sonntag, 29. November – werden erneut zahlreiche Gebäude in Wolfsburg orange erstrahlen, wie die Stadt mitteilt. Die Aktion soll ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen.

Gesellschaftliches Bewusstsein und Zivilcourage sollen gestärkt werden

„Ich freue mich, dass sich so viele wichtige Institutionen aus Wolfsburg klar positionieren und wir gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen setzen. Das Gleichstellungsreferat nimmt in diesem Kontext eine besondere Rolle ein, da es ein Motor für gleichstellungsrelevantes Engagement ist“, sagt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. In Wolfsburg wird „Orange your City“ aufs Neue federführend vom städtischen Gleichstellungsreferat organisiert. „Insbesondere in der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ist das Thema Gewalt von großer Bedeutung und muss als Querschnittsaufgabe angesehen werden. Mit der Aktion sollen das gesellschaftliche Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger sowie die Zivilcourage gestärkt werden“, verdeutlicht Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg.

Thema „Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ öffentlich machen

Diverse städtische Einrichtungen und Mitwirkende unterstützen das Vorhaben auch in diesem Jahr und positionieren sich damit gemeinsam, klar – und durch die orange Beleuchtung unübersehbar – gegen

alle Formen von Gewalt an Mädchen und Frauen.

Ziel der Beleuchtungsaktion ist es, das Thema „Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ öffentlich zu machen und zu enttabuisieren. Zudem soll der Stigmatisierung von betroffenen Personen entgegengewirkt werden. Ursprünglich wurde „Orange your City“ von UN-Women als weltweite Aktion mit dem Titel „Orange the World“ initiiert. Die Farbe Orange steht dabei für eine „hellere Zukunft“ ohne Gewalt gegen Mädchen und Frauen.

red