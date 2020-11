Wolfsburg: Coronafälle unter Heim-Mitarbeitern

Wolfsburg. Die Wolfsburger Diakonie hatte in diesem Herbst schon häufiger Coronaverdachtsfälle. In Detmerode und der Nordstadt bestätigten sie sich nun.

In zwei Wolfsburger Diakonie-Pflegeheimen gibt es Coronafälle unter den Mitarbeitern. Wie die Wolfsburger Nachrichten aus sicherer Quelle wissen, wurde in den vergangenen zehn Tagen erst eine Mitarbeiterin des Pflegeheims Johannes Paul II in Detmerode und später eine Pflegerin im Demenzbereich des Seniorenzentrums St. Marien in der Nordstadt positiv getestet.