Corona-Ampel in Wolfsburg bleibt dunkelrot – Inzidenz bei 102,9

Auch nach dem Wochenende bleibt die Corona-Inzidenz in Wolfsburg über 100. Die Stadt teilte am Montag mit, dass der 7-Tage-Wert 102,9 beträgt. Innerhalb der vergangenen Woche testete das Gesundheitsamt 128 Personen positiv.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Seit Freitag vermeldete die Stadt 17 Neuinfektionen. 12 am Samstag, 1 am Sonntag, 4 am Montag. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 889, als genesen gelten nun 681 Personen – 64 mehr als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 53. Die Zahl der akuten Fälle hat um 47 abgenommen und liegt nun bei 155.