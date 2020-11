Wolfsburg: Polizisten stellen Ladendieb im Outlet-Center

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes nahmen am Montagabend gegen 18.45 Uhr einen flüchtenden 22-jährigen Ladendieb vorübergehend fest, wie die Polizei mitteilt. Der 22-Jährige sei in einem Geschäft in den Designer Outlets Wolfsburg von Mitarbeitern beobachtet worden, wie er mit einer rot-schwarzen Daunenjacke im Wert von mehr als 200 Euro den Laden ohne zu bezahlen verließ.

Der Mann läuft zunächst in Richtung Porschestraße, biegt dann zum Hauptbahnhof ab

Da die Beamten schnell zur Stelle gewesen seien, hätten sie den Mann mit der auffälligen Jacke schon von Weitem sofort gesehen. Zunächst habe der einschlägig polizeibekannte Beschuldigte versucht, in Richtung Porschestraße davonzulaufen, sei dann aber in Richtung Hauptbahnhof abgebogen, wo er von weiteren Polizisten bereits erwartet worden sei. Bei der Durchsuchung des wohnungslosen 22-Jährigen seien zwei Tütchen mit Marihuana gefunden worden. Die Betäubungsmittel seien beschlagnahmt worden. Außerdem sei ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet worden.

red