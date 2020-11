Wolfsburg: Drifter-Crash auf VW-Parkdeck – Verfahren eingestellt

Der Darwin Award kürt diejenigen Menschen, die sich selbst versehentlich töten und dabei ein Höchstmaß an Dummheit beweisen. Es hätte nicht viel gefehlt und ein 18-Jähriger Crashpilot hätte mit

sich fünf Begleiter (14, 17, 17, 17 und 18, vier auf dem Rücksitze, mindestens einer nicht angeschnallt) in den Tod gerissen. Der junge Fahrer aus der Gemeinde Sassenburg (Kreis Gifhorn) hatte seinen Führerschein erst Anfang 2020 abgelegt. Ende Juni, an einem frühen Sonntagmorgen, bretterte er mit seinem Golf auf dem Oberdeck des Parkhauses VW Wache Os und verschätzte sich dabei.

Polizei ermittelte wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und illegalen Fahrzeugrennens

Beim Driften durchbrach sein Auto die Absperrung, die Front ragte in 15 Metern Höhe über dem Abgrund, das rechte Hinterrad hing in der Luft. Fahrer und Beifahrer wurden gerettet. Das Auto war nur noch Totalschaden. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher und ermittelte gegen ihn wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines illegalen Fahrzeugrennens. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte das Verfahren nun aber ein.

Staatsanwalt begründet Einstellung des Verfahrens

„Es liegt kein strafbares Verhalten nicht vor“, erklärte Sprecher Christian Wolters. Das Driften des Beschuldigten im Parkhaus ist insbesondere keine Straßenverkehrsgefährdung. „Es gab keine

Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte nicht in der Lage gewesen wäre, das Fahrzeug sicher zu führen. Insbesondere lag keine Fahruntüchtigkeit infolge körperlicher oder geistiger Mängel des Beschuldigten vor“, so Wolters. Auch ist der Beschuldigte nicht an einer unübersichtlichen Stelle zu schnell gefahren, weil das Parkdeck nicht unübersichtlich in diesem Sinne war.

Stadt Wolfsburg verhängt vielleicht noch ein Bußgeld

„Es liegt auch kein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in der Variante der verkehrswidrigen Geschwindigkeitsüberschreitung vor, weil es dem Beschuldigten beim Driften gerade nicht auf das Erreichen einer maximal möglichen Höchstgeschwindigkeit ankam.“ Ein Schlussstrich ist unter das Thema wird aber noch nicht gezogen. „Die Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkeiten erfolgt derzeit durch die Bußgeldstelle der Stadt Wolfsburg“,

so Wolters.

