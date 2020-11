Gute Nachrichten für alle Wolfsburger, die ihr Auto gerne am Südkopf abstellen: Das Parkhaus am Congress-Park ist ab Montag, 7. Dezember, nach achtmonatigen Bauarbeiten wieder wie gewohnt nutzbar.

Die schlechte Nachricht ist: Die Erneuerung der Spindel hat zwei Monate länger gedauert als geplant. Inzwischen sind die Außentemperaturen so stark gesunken, dass vor dem Frühling auf der Rampe keine Beschichtung mehr aufgebracht werden kann. Und das wiederum bedeutet, dass es in dem Parkhaus an der Heinrich-Heine-Straße 2021 noch einmal zu Einschränkungen kommen wird.

Sanierung der Parkspindel verteuert sich auf 1 Million Euro

Die Verzögerungen entstanden, weil die mehrstöckige Spindel, die die Parkdecks erschließt, nicht wie beabsichtigt im Parkhaus verankert werden konnte. Verteuert hat sich die Parkhaussanierung dadurch auch: Hochbau-Geschäftsbereichsleiter Christian Brinsa informierte den Bauausschuss am Donnerstag darüber, dass die Kosten auf eine Million Euro gestiegen sind. 800.000 Euro waren angesetzt.

In den kommenden Jahren werden voraussichtlich weitere Arbeiten im Parkhaus Congress-Park stattfinden. Denn auch die Parkdecks sind sanierungsbedürftig.