Noch 27 Tage, dann ist Heiligabend. Mit der schönsten Zeit des Jahres verbinden die meisten Menschen Zeit mit der Familie, gutes Essen, Geschenke – und natürlich einen Weihnachtsbaum. Wenn Sie noch keinen gekauft haben, dann gewinnen Sie doch einfach ein Exemplar!

VW Immobilien und die Wolfsburger Nachrichten verlosen insgesamt 20 Nordmann-Tannen. Diese gehören zu den beliebtesten Weihnachtsbäumen Europas. Dazu tragen die festen Nadeln und das weiche, biegsame Holz des Baumes ihren Teil bei. Außerdem verträgt der Baum problemlos wärmere Raumtemperaturen und hat eine Haltbarkeit von etwa drei Wochen.

Einsendeschluss ist der 2. Dezember

Und so können Sie einen der 20 Weihnachtsbäume gewinnen: Schicken Sie uns einfach ein ganz persönliches Weihnachtsfoto per E-Mail an redaktion.wob@bzv.de. Das kann das Weihnachtsfest von vor 50 Jahren sein, der geschmückte Baum vom Vorjahr, eine Krippe, ein Adventskranz, ein Haus im Lichterglanz oder einfach eine besonders schöne Deko. Ihrer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.

Wer einen Tannenbaum gewinnen möchte, schickt uns einfach ein Weihnachtsfoto. Das kann das Weihnachtsfest von vor 50 Jahren sein, der geschmückte Baum vom Vorjahr, eine Krippe, ein Adventskranz, ein Haus im Lichterglanz oder einfach eine besonders schöne Deko. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail Name, Adresse und Telefonnummer an, damit wir Sie informieren können, wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören. Einsendeschluss für die Fotos ist am Mittwoch, 2. Dezember. Unter allen Teilnehmern verlosen wir dann die 20 Weihnachtsbäume, die am Samstag, 5. Dezember, auf dem Quartiersplatz in den Steimker Gärten abgeholt werden können. Und das natürlich unter coronagerechten Bedingungen. Das bedeutet, die Gewinner können in einem bestimmten Zeitfenster mit einem Auto vorfahren und bekommen einen Baum im Kofferraum verstaut. Die kurze Wartezeit vertreiben Mitarbeiter des Hotel Global Inn mit verpacktem Gebäck und (alkoholfreiem) Punsch.

Tannenbäume zwischen 1,50 und 1,75 Meter

Die Nordmanntannen sind in unterschiedlichen Größen von etwa 1,50 bis 1,75 Meter verfügbar. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe besteht bei den Gewinnern nicht. Mit der Zusendung Ihrer Weihnachtsbilder an die Redaktion erklären Sie sich gleichzeitig damit einverstanden, dass wir diese in den Wolfsburger Nachrichten oder unseren Online-Portalen veröffentlichen.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos. Viel Glück!