Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt in Wolfsburg – 2,83 Promille

Stark betrunken ist ein E-Bike-Fahrer am Freitagmorgen, 27. November, in Wolfsburg-Eichelkamp unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 4.50 Uhr den Hochring. In Höhe eines Kiosks fiel den Polizeibeamten der E-Bike-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf.

E-Bike-Fahrer fährt in Schlangenlinien

Der 33-Jährige fuhr zunächst in sogenannten Schlangenlinien, anschließend stürzte er sogar mit seinem Fahrrad. Die Polizeistreife eilte dem Mann zur Hilfe.

Mann mit deutlichem Alkoholgeruch

Der Wolfsburger blieb bei seinem Sturz unverletzt. Allerdings fiel es ihm schwer, sich auf den Beinen zu halten und den Fragen der Polizisten zu folgen. Laut Polizei war ein deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,83 Promille.

Blutprobe wird entnommen

Ein Arzt im Klinikum entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Zudem wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

red