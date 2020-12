Übernahme des Fallersleber Schwefelbads vorerst kein Thema mehr

Als Hauptgrund nannte Monika Müller die Corona-Pandemie, aber auch die Kommunalwahl im September 2021 spielte eine Rolle bei der Entscheidung: In einem Pressegespräch gab die Klinikumsdezernentin am Dienstagmittag bekannt, dass die Pläne zu einer möglichen Übernahme des Schwefelbad-Betriebs durch den VfB Fallersleben für die Stadt vorerst kein Thema mehr sind.

„Wir sind mit dem VfB so verblieben, dass wir das Thema erstmal ruhen lassen“, sagte die Dezernentin. Obwohl sich beide Seiten den Betreiberwechsel vorstellen könnten. Sie freue sich, dass das Interesse an dem Bad – das seit 2012 unter dem Dach des städtischen Klinikums läuft – so groß sei. „Wir wissen, dass es große Widerstände und Unterschriftenlisten gibt.“ Viele Nutzer aus der ganzen Region hätten gegen den Wechsel unterschrieben.

Interne Prüfung zum Personalübergang läuft

„Es wäre im Moment ungünstig, das Feuer am Lodern zu halten“, argumentierte Müller und verwies auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr. Sie ging zudem nicht davon aus, dass das Therapiezentrum schon bald wieder in einen normalen Betrieb wechseln könnte. Daher wäre der Zeitpunkt für eine Übernahme ohnehin ungünstig. Und: „Aus unserer Sicht war da eh nie Druck.“ Beizeiten könnte man die Gespräche wieder aufnehmen.

„Wir hoffen, dass in der Mitarbeiterschaft erstmal Ruhe einkehren kann“, betonte die Dezernentin. Allerdings wies sie daraufhin, dass die interne Prüfung zum Personalübergang derzeit laufe. Sie wollte auch nicht ausschließen, dass im Zuge des geplanten Bäderkonzepts das Schwefelbad perspektivisch eher den Bädern zugeordnet werden könnte – und man gegebenenfalls auch das Bewegungsbad des Klinikums einbeziehen könnte.

Initiatorinnen der Unterschriften-Aktion wollen mehr wissen

Zu Beginn der Schwefelbad-Ausschusssitzung am späten Nachmittag meldeten sich die Initiatorinnen der Unterschriften-Aktion gegen einen Betreiberwechsel zu Wort. Sie wollten wissen, wie es weitergeht und fragten nach dem Konzept. Ausschuss-Vorsitzende Bärbel Weist (PUG) antwortete, dass der Ortsrat vorige Woche einen Antrag zum Verbleib des Bades bei der Stadt eingebracht habe. Woraufhin ihr Vize Ralf Krüger (SPD) korrigierte, dass es ein Antrag der PUG – nicht des ganzen Ortsrats – war.

„Das Thema wird durch die Corona-Pandemie ein bisschen nach hinten geschoben, bis wieder Normalbetrieb läuft“, erläuterte Bad-Leiterin Maren Körber. Es könne dann gegebenenfalls wieder aufgegriffen werden. Klinikumsdirektor Wilken Köster ergänzte: „Momentan liegt alles auf Eis. Das Bewegungsbecken ist geschlossen; es weiß keiner, wann es wieder öffnen kann.“

Kritik an der städtischen Kommunikationsstrategie

Kritik an der städtischen Kommunikationsstrategie bei dem umstrittenen Thema äußerte Stefan Kanitzky (FDP). Ihn irritierte, dass das Thema bisher nicht im Ausschuss diskutiert wurde. Und dass eine andere Zeitung mit Sitzungsbeginn online das berichtete, was wenig später erst in der Sitzung bekanntgegeben wurde. Ähnlich äußerte sich Krystyna Göpfert (AfD).

Doch Ralf Krüger erinnerte an eine Info-Veranstaltung, in der die VfB-Pläne dargelegt wurden. Und Maren Körber ergänzte, dass es danach eine schriftliche Information an die Ausschussmitglieder gab.

Lesen Sie auch: