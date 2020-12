Wolfsburger Gastronom: „Wir wollen kreativ bleiben“

Mitten im Aufwärtstrend kam die Corona-Krise. Für Sebastian Fork, Inhaber des Unternehmens Amsel Kaffee mit angeschlossenem Café, hätte das nicht ungünstiger sein können, aber: „Ich lehne es ab, mich zu beschweren“, sagte er in einem Gespräch. „Wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, mache ich es anders“, fügte er an. So leicht ist das in diesen Tagen aber nicht, denn Fork muss Einbußen hinnehmen und stellt zugleich eine Veränderung im Kundenverhalten fest. „Wir haben uns vorgenommen, kreativ zu bleiben“, so der Kaffeeröster, wissend, dass sein noch junges Unternehmen von eben dieser Kreativität lebt. Stillhalten und ausharren sei keine Option.

Drei Säulen: Rösterei, das Café und Seminare zum Kaffee

Seit August 2018 gibt es die Rösterei am Amselweg. Von Beginn an setzte Fork auf Dreigleisigkeit: die Rösterei, das Café, vornehmlich im Garten, und Seminare zum Kaffee. Zwei Säulen sind mit der Krise weggebrochen: „Cafébetrieb und die Seminare sind zunächst eingestellt“, so der Jungunternehmer. Bleibt die Rösterei mit Verkauf des Kaffees. Der fand im ersten Lockdown nicht an der Theke der Rösterei statt: „Wir liefern den Kaffee bis zur Haustür“, so Sebastian Fork. Vor dem Lockdown hatte die Rösterei mit Café von donnerstags bis sonntags geöffnet. Im Lockdown war das nicht möglich. Jetzt dürfen Kunden ihren Kaffee wieder abholen, aber nur donnerstags.

„Im zweiten Lockdown nehmen wir eine Veränderung im Kundenverhalten wahr“

„Auf einen Schnack an der Haustür“ nennt Fork die Auslieferung. „Es ist uns wichtig, den Kontakt zu unseren Kunden zu halten“, erklärte er. Mit dieser persönlichen Note hat sich der Jungunternehmer einen Namen gemacht, ein ideeller Erfolg, nicht mehr. Denn die Krise kam mitten im unternehmerischen Wachstum. An normalen Tagen sind sie am Amselweg elf Arbeitskräfte – Vollzeitkräfte und Aushilfen, darunter einer im Rahmen eines Inklusionsprojekts mit einer gemeinnützigen Organisation. „Wir hatten einen Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen im Team für den Service und das Verpacken“, so Sebastian Fork. Dieses Team musste vorübergehend auf den Stamm schrumpfen, und selbst der befindet sich in Kurzarbeit. Es ist diese Gegensätzlichkeit, die Probleme bereitet: Größere Bekanntheit kann der Pandemie wegen nicht in wirtschaftlichen Erfolg münden, ganz abgesehen von Kosten, die Wachstum ebenfalls mit sich bringt, und: „Im zweiten Lockdown nehmen wir eine Veränderung im Kundenverhalten wahr“, erklärte der Kaffeeröster.

Es entwickeln sich immer neue Ideen, etwa die Adventskiste

Die Solidarität unter den Unternehmen und auch der Kunden sei groß, besonders mit Blick auf den ersten Lockdown: Nun aber müsse sich ein Unternehmen wie seines immer neue Aktionen einfallen lassen, um den Kundenkreis bei Laune zu halten. Und so entwickeln sich, meist im Kreise der Familie, immer neue Ideen, etwa die Adventskiste, guter Kaffee für jeden Adventstag. Auch ein Rundum-Versorgungs-Päckchen: Kaffee, selbst entwickelte Backmischung für Kuchen im Glas, Likör, Honig und Kerze – alles in einem Paket. Schon mit dem ersten Lockdown entwickelte der Röster und Gastronom das Netzwerk „Lokal Dealer“ – Feinkost aus Wolfsburg.