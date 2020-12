Wolfsburger Erdbeerpark: Karls Erlebnisdorf rückt näher

Wenn die Stadtverwaltung dem Strategieausschuss und zwei Ortsräten in der kommenden Woche das städtebauliche Konzept für die Neubebauung des ehemaligen Romantikparks Landleben vorstellt, geht es nicht nur um die Pläne des Investors Thomas Funke für das Einkaufs- und Freizeitzentrum „Schöne Heide“ , sondern auch um ein Karls Erlebnisdorf für Wolfsburg.

Das stellte die Wolfsburg Wirtschaft Marketing Gesellschaft jetzt vor dem Beginn der politischen Beratungen klar. „Parallel zur Erarbeitung des städtebaulichen Konzeptes gelang es der WMG, die Gespräche mit der Karls Markt OHG für die Ansiedlung eines Karls Erlebnisdorfes auf dem Areal des ehemaligen Romantikpark Landleben zu intensivieren und gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg in die tiefergehende Standortprüfung einzusteigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der WMG.

Karls-Chef Robert Dahl: „Wir befinden uns in der konkreten Prüfung“

In dem Schreiben wird auch Karls-Chef Robert Dahl zitiert. Er erklärt, im Rahmen der Expansionsbestrebungen seines Unternehmens seit einiger Zeit mit der WMG in engem Austausch zu stehen. „Wir befinden uns derzeit in der konkreten Prüfung für die Entwicklung eines Karls Erlebnisdorfes in Wolfsburg.“

Die WMG schreibt weiter, mit den anstehenden politischen Entscheidungen könnten „ bedeutende Weichen sowohl für die angestrebte Standortentwicklung der Karls Markt OHG als auch für das Projekt ,Schöne Heide’ gestellt werden“.

