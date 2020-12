Kreativität in Wolfsburg in Pandemie-Zeiten

Die Kälte ist schneidend, dennoch finden sich am Samstagnachmittag einige Interessenten ein, um die neue Crearte-Ausstellung zu sehen. Eine Vernissage gibt es nicht. Die 17 Werke von

17 Künstlern, allesamt Mitglieder des Kunstvereins, sind sorgsam kuratiert einsehbar – dank der Beleuchtung bis weit in die Abendstunden hinein. Öffnungszeiten sind überflüssig, da die Galerie Zwischenraum am Schachtweg von außen einsehbar ist. Diesen Vorteil nutzt der Kunstverein, um trotz des Shutdowns der Kultur Kreativität in den Advent zu bringen.

Junge, neue Talente und bekannte Künstler beteiligen sich mit je einem Werk Diese Zeit ist stets den Crearte-Mitgliedern vorbehalten. Junge, neue Talente und bekannte Künstler beteiligen sich mit je einem Werk. Das verleiht der Winterausstellung den Charakter einer Wolfsburger Werkschau. Eine Frau im Café, hervorgehoben ihr roter, eleganter Sommerhut auf einer hölzernen Ablage, darunter Kanne und Zuckerstreuer, alles vor erkennbarer Steinwand, daneben ein farbenfrohes Gemälde – „Il cappello“ erinnert an Siegfried Trogisch, der 2020 starb. Er vermittelte italienisches Alltagsflair, indem er Details wie den Hut herausstellte. Unübersehbar ist diesmal das großformatige „Karl Who?“ von Paola Massei Wie Trogisch zeigten Klaus Römer, Gert Willemann und Paola Massei in Einzelausstellungen ihre Arbeiten. Unübersehbar ist diesmal das großformatige „Karl Who?“ von Paola Massei – eine kritische Hommage an den Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Keineswegs im Schatten ihrer Mutter Ute steht Godi Schülcke mit ihrer ungewöhnlichen Arbeit aus Paris: der Eiffelturm fast nur noch Silhouette auf weißem Hintergrund, gesehen durch kahle, mächtige Baumstämme im Vordergrund. Kristina Brandrup-Küster, Uwe Dubbert, Mecki Hartung, Kayman, Rocco Menzano, Joachim Pülm, Klaus Dieter Schmidt, Andrea Soluk, Angelika Soluk, Antonino Spinello, Mellina Tomaselli und Tatjana Vasiljeva komplettieren die Schau. Im Atelierfenster vereinen Ludmilla und Silvestro Gurrieri Puppenbau und Fotografie: vor einer „esplosione di colori“ (Farbenspiele im Regenwasser) sitzen drei Latinas: eine ältere, traditionelle Dame, eine junge, lebensfrohe Debütantin und eine emanzipierte Frau mit Spitze eine Zigarette rauchend. Die Ausstellung ist bis zum 23. Januar zu sehen.