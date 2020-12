Viel Glück gehabt hat Grinchy, und nun erholt er sich erst einmal von den Strapazen: Die Tierhilfe Wolfsburg kümmert sich um den jungen schwarzen Kater, der mit gebrochenem Oberschenkel im Hellwinkel herumhumpelte und inzwischen operiert worden ist.

Anwohnerin hatte verletzten Kater gemeldet

„Er hatte anfangs totale Angst und schlimme Schmerzen“, berichtete zweite Vorsitzende Jennifer Bastian von der Tierhilfe am Sonntag, die sich zu Hause um den Kater kümmert. Nun bekomme er Medikamente und müsse sich die nächsten Wochen schonen. „Aber die OP ist gut verlaufen, es wird wohl alles komplikationslos verheilen.“

Am Mittwoch habe sich eine Anwohnerin aus dem Hellwinkel bei der Tierhilfe gemeldet, weil sie das offensichtlich verletzte Tier herumhoppeln sah. Noch am selben Tag wurde eine Falle aufgestellt, und im Asternweg konnte die Tierhilfe den Kater am Mittwochabend einfangen. Seinen Namen bekam er, weil er anfangs etwas mürrisch schaute.

Behandlungskosten von 1800 Euro aufgelaufen

Nach eingehender Behandlung beim Tierarzt am Donnerstag wurde Grinchy, der nicht kastriert und gechipt war, am selben Tag in einer Spezialklinik operiert, sagte Jennifer Bastian. „Leider schlagen die Behandlungskosten mit 1800 Euro zu Buche.“ Weil er sich anfassen lässt, geht sie davon aus, dass er kein wilder Kater ist, sondern jemand gehört. Sie hofft, dass er Weihnachten wieder zu Hause verbringen kann und sich der Besitzer bei ihr meldet unter (0176) 70914819.

Weitere Informationen unter:

www.tierhilfe-wolfsburg.de

https://www.facebook.com/tierhilfewolfsburg/