Nikolaus hat in Neindorf ganz schön zu tun

Da hatten Emil (4), Fritz und Theo (3) vor Aufregung glatt ihr Gedicht vergessen. Das wollten sie dem Nikolaus vortragen. Der zog am Sonntag von einem Engel hoch zu Ross begleitet durch Neindorf und beschenkte alle Kinder, die ihm auf seinem Weg begegneten, sowie Alleinstehende der Landfrauen und Teilnehmer des Seniorenmittagstisches. Erdacht hatten die Aktion die jungen Landfrauen. Unterstützt wurden sie von den Landfrauen Hasenwinkel, zu denen sie gehören – eine Gemeinschaft mit 163 aktiven Frauen.

32 Päckchen hatte der Mann im roten Mantel in seinem Sack. Dazu noch ganz viele Schokoversionen seiner selbst. Die waren für die Kinder vorgesehen. In den kleinen Päckchen steckten Adventslichter, die die jungen Landfrauen um Stephanie Podszus hergestellt hatten und ein Weihnachtsgruß mit kleiner Weihnachtsgeschichte, die von Liebe, Glaube und Frieden erzählt, wie Podszus es sagte.

Auch am Kinderhaus machte Nikolaus Station

Liebe steckt ganz sicher auch im köstlichen Gruß in Form kleiner Gläser mit Bratapfelkonfitüre. „Die habe ich mit den Kindern des Tabaluga-Kinderhauses gekocht“, erzählte Uta Stute, die Vorsitzende des Landfrauen. Im Kinderhaus leben acht Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Auch bei ihnen machte der Nikolaus Station.

Vorher aber mahnte er die drei Jungs Emil, Fritz und Theo zur Ordnung. „Nicht so viel auf dem Sofa herumspringen, sonst komme ich Weihnachten nicht“, sagte er. Das wäre auch komisch, denn eines wussten die drei kleinen Kerle: Weihnachten kommt der Kumpel des Nikolaus, und der heißt: „Weihnachtsmann“, schoss es aus ihnen heraus. Weil aber der Nikolaus den Weihnachtsmann so gut kennt, gaben die Kinder ihm ihren Wunschzettel. Uns haben sie verraten, was drauf steht: Emil wünscht sich ein Rummikub-Spiel, Fritz ein Afrikabaumhaus und Theo ein Puppenhaus.

Ortsbürgermeister lobt Aktion der Landfrauen

Vor dem Kinderhaus warteten bereits einige der jungen Bewohner auf den Nikolaus. Was denn da so noch im Sacke stecke, wollte einer wissen. Ein anderer plauderte mit dem heiligen Mann. Es war spürbar: Sie hatten ihm etwas zu erzählen.

Nikolaus in Neindorf, vielleicht ist das eine neue Tradition. Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles war glücklich: „Ich finde das unglaublich toll, was ihr da macht“, lobte er. Mindestens genauso toll fand es die e 16 Monate alte Elies. Die wäre am liebsten auf eines der Pferde gestiegen. Apropos: Der Engel auf Pferd Scotty hieß Emma Willmann (11), den Nikolaus vertrat Tim Hitschfeld. Die beiden Begleiterinnen mit Pferd Joe hießen Jil Temme und Silke Hitschfeld.

