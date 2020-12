875 Lichter sollen in Vorsfelde zum 875. Geburtstag erstrahlen

Rund um die St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde soll es am Freitag und Samstag leuchten. Anlässlich des 875. Geburtstags Vorsfeldes sollen auf der Mauer rund um das Gotteshaus jeweils von 16.30 bis gegen 20 Uhr 875 Lichter in bunten und schlichten Gläsern erstrahlen. Erdacht hat sich diese Aktion der Arbeitskreis Kirchplatz sowie die evangelische Gemeinde.

Hintergrund ist nicht alleine der Geburtstag der Eberstadt, den die Menschen der aktuellen Krise wegen nicht ausgiebig feiern durften. Auch der Advent habe in diesem Jahr zuweilen trübe und traurige Züge. Da kommen die 875 Lichter auf der Mauer gerade zur rechten Zeit. Exakt 110 Meter ist die Mauer rund um die Kirche lang. Norbert Steinweh vom Arbeitskreis hat das mit dem Zollstock nachgemessen. „Acht bis neun Lichter bekommen wir auf einen Meter gestellt“, sagt er bei einem Lokaltermin. Ausreichend Platz also für die 875 Kerzen im Glas.

470 Lichter sind bereits eingesammelt

Doch diese Dichte birgt gleich ein kleines Abstandsproblem beim Aufstellen der Lichter, möchte man meinen. Tatsächlich gibt es da kein Problem, denn um das Stellen und Anzünden der Lichter kümmert sich der Arbeitskreis Kirchplatz zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr in Vorsfelde.

Zum Lichterteam gehören Alfred Klenner, Norbert Steinweh, Willi Dörr, Simone Rieger, Sandra Straube und Propst Ulrich Lincoln. Etwa 470 Lichter haben sie gemäß eigenen Angaben schon eingesammelt. Nach einem Aufruf hätten sich die Kindertagesstätten, die evangelische sowie die katholische Kirchengemeinde, das Familienzentrum und ganz viele Privathaushalte ans Werk gemacht, Gläser verschiedenster Größen bunt zu gestalten. Wer sich noch beteiligen wolle, könne sein Windlicht ab Donnerstag hinter die Kirchenmauer stellen, damit es am Freitag und Samstag Teil des großen Leuchtens wird.

Wer Gläser abgeben möchte, kann sie bis Donnerstag auf dem Propsteihof abstellen

Sorgen, nicht auf 875 Lichter zu kommen, macht sich das Organisationsteam nicht. Unter anderem habe der Vorsfelder Hof noch Gläser gekauft, wie Norbert Steinweh sagte. Nur, um wirklich sicher zu gehen, verstehe sich. In Sachen Sicherheit hoffen die Veranstalter am Freitag und am Samstag auf ganz viele Adventsspaziergänger, die die leuchtende Pracht erleben wollen, sich allerdings an die geltenden Corona-Regeln halten. Explizit bittet Willi Dörr vom Arbeitskreis die Menschen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und Abstand zu halten.

Wer am Donnerstag mehrere Gläser abgeben möchte, könne diese, so Ulrich Lincoln, auf dem Propsteihof abstellen, und: „Es gibt ein Best of Christmas mit Paul Blüthner an der Orgel“, verspricht der Propst.