Der Heiligabend für Alleinstehende in der Stadtkirchengemeinde war für die Besucher stets etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr muss er coronabedingt anders sein. „Aber für uns war es nie eine Option, nichts anzubieten“, sagt Diakonin Hiltrud Fellner.

Und eines soll wie so sein wie immer: „Jeder, der kommt, soll sehen, dass für ihn etwas vorbereitet worden ist und dass an ihn gedacht wird“, ergänzt sie. Statt eines gemütlichen Beisammenseins im Martin-Luther-Saal wird jeder Besucher in diesem Jahr eine kleine Tasche erhalten, in sich das Weihnachtsessen zum Mitnehmen befindet. Doch nicht nur das. Auch eine Weihnachtsgeschichte für jeden soll dazugepackt werden, außerdem Süßigkeiten. „Es soll nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt sein, sondern auch weit darüber hinaus“, so die Diakonin.

„Wichtig ist es uns, dass die Leute, die kommen, nicht vor verschlossener Tür stehen“, betont Fellner. Daher wird auch dieses Jahr der Treffpunkt – wie üblich – um 19 Uhr sein, allerdings draußen vor dem Martin-Luther-Saal. Fellner und ihr Team der Ehrenamtlichen erwarten die Gäste dort. Ein entsprechendes Hygienekonzept haben die Verantwortlichen erstellt, das Gesundheitsamt hat es genehmigt. So appelliert Fellner an alle, Maske zu tragen, Abstände einzuhalten und sich an Anweisungen und Markierungen vor Ort zu halten. „Uns ist wichtig, dass alle sehr aufmerksam mit dem Thema Corona umgehen.“ Nach derzeitigem Stand sei es auch erlaubt, den Gästen draußen ein Heißgetränk zu reichen. Ob das bis Heiligabend auch noch gestattet sein wird, wird man sehen.

Marita Drews und Bozana Scholten sind zwei der Ehrenamtlichen, die seit Jahren beim Heiligabend für Alleinstehende helfen und auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein werden. „Ich freue mich, dass überhaupt etwas stattfindet, das würde mir sonst fehlen“, sagt Drews. „Das ist mein Heiligabend.“ Für sie sei es eine „ganz große Freude“ gewesen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr nicht komplett ausfalle.

Von den vergangenen Jahren berichtet sie, dass sie sich immer über jeden Besucher gefreut habe, der jedes Jahr wieder zu der Feier gekommen sei. Und wenn sie am späten Abend selbst nach Hause gekommen sei, sei sie ganz beruhigt und glücklich gewesen. Auch Fellner verdeutlicht, dass es für die Organisatoren stets ein Geben und Nehmen war. „Wir laden die Leute ein, sich zu uns an den gedeckten Tisch zu setzen, aber sie laden uns ein, uns an ihrem Leben teilhaben zu lassen und uns von sich zu erzählen“, berichtet sie von den Erfahrungen der vergangenen Jahre. „Es war immer wie eine große Familie“, sagt auch Scholten. „Die Vorfreude in diesem Jahr ist durch Corona gedämpft, aber es ist toll, dass überhaupt etwas stattfindet“, sagt sie. Alle drei Frauen sind gespannt, wie es in diesem Jahr sein wird. Vorbereiten wollen sie sich – so wie immer – auf 100 Besucher. Und sollten weniger kommen und etwas übrig bleiben, wird das Essen direkt weitergegeben, beispielsweise in die Borsigstraße oder an Flüchtlingsunterkünfte.