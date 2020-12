Nordsteimke - Den Weihnachtsbaum im Drive in auf dem Rittergut kaufen

Das Prinzip ist schnell erklärt: Wie bei einem großen Burger-Verkäufer fährt man mit dem Auto vor, bestellt, bezahlt und verlässt mit der Ware wieder das Areal. Die Vorbereitungen zum Weihnachtsbaum-Verkauf per Drive waren allerdings erschöpfend. Immer wieder mussten Melanie Perricone, Günther von der Schulenburg, Nina Leyer vom Rittergut und Jens Hofschröer von der WMG ihr Konzept über den Haufen werfen, es neu organisieren. Am Mittwoch konnten sie es dann vorstellen.

Die Stadt gab am Ende grünes Licht - Ausgefeiltes Corona-Konzept überzeugte

„Wir danken der Stadt, dass es angeführt vom Oberbürgermeister, das Konzept letztlich genehmigt hat“, unterstreicht Hausherr von der Schulenburg. „Wir hoffen, dass wir den Menschen damit ein kleines Stück Weihnachtsromantik in diesem besonderen Jahr liefern können.“

Drittes und viertes Adventwochenende - 10 bis 17 Uhr

Am dritten und vierten Adventswochenende werden auf dem Nordsteimker Gut Weihnachtsbäume verkauft, eingebettet in adventlichem Rahmen. Jeweils 10 bis 17 Uhr. Weil die Corona-Regeln aber kein dichtes Beisammensein, Menschenansammlungen, Glühweinausschank und so weiter erlauben, läuft alles wie bei einem Drive in. Per Auto wird in den Gutshof gefahren, an Boxen, in denen die Bäume angeboten werden, wählt man sich das Weihnachtsbäumchen aus, das umgehend in ein Verpackungsnetz kommt. Kulinarisches aus der Wildfrisch-Gutsküche wird ebenfalls to go ins Auto angeboten, verzehrt werden darf es allerdings nicht vor Ort, ausgestiegen werden darf auch nicht.

Kleine Weihnachtspräsente kulinarischer Art können neben dem Baum erstanden werden

„Wir werden zudem einiges an Geschenkboxen auf Lager haben, so dass auch kleine kulinarische Weihnachtspräsente mitgenommen werden können“, schildert Melanie Perricone von der Gutsküche Wildfrisch. Zwei heimische Kunsthandwerker werden zudem vor Ort sein.

Nordmann-Tanne reist aus Schleswig-Holstein an

Die Bäume kommen aus dem Kaiserwinkel, beziehungsweise aus dem hohen Norden. In Lensahn in Ost-Holstein hat ein Großteil der Nordmann-Tannen seine Heimat. „Dort ist die Gefahr von Frost, den diese Bäume nicht mögen, nicht ganz so groß“, sagt Experte von der Schulenburg. Der übrige Teil kommt aus dem Kaiserwinkel, wo jetzt auch der Weihnachtsbaum-Verkauf läuft. „Wir glauben und hoffen, dass der Christbaum in diesem Jahr für die Menschen noch einmal eine ganz besondere Bedeutung hat“, sinniert Schulenburg. „In diesen überaus schwierigen Zeiten sehnt man sich ja nach jedem Stück Normalität.“

WMG steuerte die Weihnachtsmarkt-Bullis vom City-Adventstrubel bei

Jens Hofschröer von der WMG zeigt sich mit Blick auf den in der City ausfallenden Weihnachtsmarkt froh, dass auf dem Rittergut adventliche Stimmung gegeben werden könne. Die WMG hat dazu die VW-Busse, die beim Weihnachtstrubel in der City immer ein Blickfang sind, zur Verfügung gestellt. „Und es wird Gelegenheit geben, den Stadtgutschein, unsere Wecard zu erstehen.“

Viele Helfer, etliche Ehrenamtliche, Spenden für den guten Zweck

Viele (ehrenamtliche) Helfer werden den Drive-in-Baumverkauf organisieren. Ein Euro von jedem Baum fließt sozialem Zweck zu. Zudem gibt es eine Spendenbox dafür.