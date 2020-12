Wolfsburgs Stadtbibliothek ist auch im Teil-Lockdown gefragt

Die Einschränkungen des öffentlichen und persönlichen Lebens in der Pandemie befeuern das Interesse an der Onleihe der Stadtbibliothek. Die Zahl der digitalen Entleihungen ist 2020 auf bislang rund 63.000 gestiegen – das sind etwa zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch der Abholservice wird gut genutzt.

Allein im November haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der Rückseite des Alvar-Aalto-Kulturhauses rund 3400 Medien am Fenster der Kinder- und Jugendbibliothek abgeholt. Fünf Mitarbeiter arbeiten die E-Mails mit den Bestellungen ab, stellen die gewünschten Pakete zusammen und benachrichtigen die Bibliotheksnutzer darüber, wenn sie abholbereit sind.

Wolfsburger mögen’s im November gruselig: Krimis und Thriller sind begehrt

Krimis und Thriller haben die Wolfsburger im November besonders häufig entliehen. Foto: Jürgen Runo

Die Zahl der Onleihe-Nutzer ist im Vergleich zum November 2019 um 85 auf 870 gestiegen. Bei eher tristem Herbstwetter und Teil-Lockdown steht ihnen der Sinn besonders nach wohligem Grusel: Unter den Top Ten der ausgeliehenen E-Books befinden sich acht Krimis und Thriller. Sehr gern gelesen werden über die Onleihe auch die Test-Zeitschriften der Stiftung Warentest und der Spiegel.

Bei den online ausgeliehenen Hörbüchern stehen die Känguru-Bücher von Marc-Uwe Kling und die Gregs-Tagebuch-Reihe hoch im Kurs. Angeführt wird die Audio-Liste aber von Michelle Obamas Autobiografie „Becoming“. Ganz weit oben stehen auch zwei Selbsthilfe-Audiobücher: Jeweils 23 Wolfsburger wollten im November hören, wie ihr inneres Kind Heimat finden kann (Stefanie Stahl) oder wie sie dem Stress „Goodbye“ sagen können (Beata Korioth).

König der Löwen, Dumbo und Aladdin unterhalten die kleinen Wolfsburger

Computerspiele, der Tiptoi-Stift und Tonie-Hörfiguren führen die Liste der am häufigsten ausgeliehenen Medien der Stadtbibliothek an. Foto: Jürgen Runo

Schaut man sich an, welche Medien in diesem Jahr am stärksten gefragt waren, muss man feststellen, dass Bücher in der Bibliothek nicht mehr die größten Renner sind. Da liegen Computerspiele von Mariokart bis Minecraft ganz vorne, die Tonie-Hörfiguren mit Geschichten von Benjamin Blümchen oder Feuerwehrmann Sam und der Tiptoi-Stift, mit dem sich Kinder ohne Vorleser Spiele oder Bilderbücher erklären lassen und Informationen erhalten können. Die Zeiten haben sich geändert.

Unter den 2020 am häufigsten ausgeliehenen DVDs befinden sich auffällig viele Kinderfilme und insbesondere Klassiker wie der König der Löwen, Dumbo und Aladdin. Vielleicht ein Anzeichen, dass das eine oder andere Wolfsburger Kind in Zeiten von Homeoffice, Spielplatz-Sperrungen und Kontaktbeschränkungen auch mal „vor dem Fernseher geparkt“ wurde.

Sachbücher: Gesünder essen, weniger Plastik, schöner aufräumen

Viele Wolfsburger möchten offenbar besser essen und weniger Plastikmüll produzieren. Foto: Jürgen Runo

Dass sich unter den Top Ten der Sachbücher „Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2“ findet, könnte auf inzwischen fortgeschrittene Sprachkenntnisse vieler Zuwanderer hindeuten. Eindeutig ist, dass viele Wolfsburger sich vorgenommen haben, gesünder zu kochen und weniger Plastikmüll zu produzieren, und dass sie sich eine aufgeräumtere Wohnung wünschen. Letzteres vielleicht auch eine Folge der erzwungenen Zeit in den eigenen vier Wänden.

Stärker als im vergangenen Jahr nutzen Kitas und Grundschulen im Corona-Herbst die Möglichkeit, sich Pakete mit Büchern und anderen Medien bringen zu lassen. Gab es vor einem Jahr nur 208 Anfragen nach Themenpaketen bei der Stadtbibliothek, waren es in diesem November 255.

Drei Bibliotheksmitarbeiter helfen dem Gesundheitsamt in der Coronakrise

Langeweile kommt im Bibliotheksteam auch ohne Publikumsbetrieb nicht auf. Wenn die Mitarbeiter nicht gerade Medienpakete in die Schulen und Kitas liefern, betreuen sie Schüler, Studenten oder Erwachsene, die das Alvar-Aalto-Kulturhaus als Lernort nutzen, recherchieren für sie und bestellen für sie Literatur, arbeiten in den Lernzentren an den Schulen und widmen sich der Umstrukturierung des Bestandes. Drei Mitglieder des Teams helfen im Gesundheitsamt aus.

Wer meint, die Wolfsburger Stadtbibliothek jetzt nicht nutzen zu können, weil er keinen Ausweis hat oder der Ausweis abgelaufen ist, irrt übrigens: Auch wenn ein Stöbern in den Regalen derzeit unmöglich ist, lassen sich Ausweisangelegenheiten doch regeln. Per Telefon unter (05361) 282530, per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de oder am Fenster der Kinder- und Jugendbibliothek auf der Rückseite des Alvar-Aalto-Kulturhauses.