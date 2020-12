Einbruch im Wolfsburger Badeland – Fünf Tatverdächtige verhaftet

Brachial mit Sprengstoff öffneten Einbrecher in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober zwei Tresore im Verwaltungstrakt des Wolfsburger Badelands. Die Täter erbeuteten 20.000 Euro. Dabei richteten sie einen Schaden von mehr als 10.000 Euro an. Bereits in der Woche zuvor waren wohl die gleichen Täter schon einmal in das Erlebnisbad eingestiegen. Nun der Fahndungserfolg: Fünf Tatverdächtige konnten in Oldenburg verhaftet werden. Die Fahnder glauben, dass Wolfsburg nur eine Station ihrer Einbruchstour quer durch Norddeutschland und Sachsen-Anhalt war.

Totales Chaos herrschte nach dem Einbruch im Tresorraum des Badelands. Foto: GMF GmbH & Co. KG / Stadt Wolfsburg Die Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg und den Experten für Schwerkriminalität von der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) geführt. Die Verhaftung der Tatverdächtigen (32 bis 48 Jahre alt) wurde von Spezialeinsatzkräften durchgeführt. Die Mitglieder der mutmaßlichen Verbrecherbande wurden noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle erließ. Die Tatverdächtigen kommen aus Osteuropa Die Ermittler waren den Männern schon längere Zeit auf der Spur: Bei den Festgenommen handelt sich nach Angaben der ZKI Oldenburg um Osteuropäer, die – womöglich um ihre Beute beiseite zu schaffen, aber vielleicht auch um Spuren zu verwischen –, immer wieder in ihre Heimatländer aus- und später nach Deutschland wieder einreisten. „Das erschwerte den Ermittlerinnen und Ermittlern ihre Arbeit zusätzlich“, so Behördensprecherin Nadine Eylers. Die Täter zerstörten ein Fenster im Saunabereich und gelangten so ins Badeland. Foto: GMF GmbH & Co. KG / Stadt Wolfsburg Mindestens seit Januar 2020 soll die Gruppe aktiv gewesen sein. Im Visier: Baumärkte, Gartencenter, Möbelmärkte, Getränke und Landhandel sowie eben auch Freizeitbäder. „Ziele waren in allen Fällen die Bargeldeinnahmen der jeweiligen Gewerbeeinrichtungen, welche zum Teil in Tresoren oder Stahlschränken gelagert waren. Insgesamt wurden 80.000 Euro erbeutet, wobei bei der Hälfte der insgesamt rund 40 Taten kein Diebesgut erlangt wurde. Allerdings wurde regelmäßig hoher Sachschaden angerichtet. Wie hoch dieser genau ist, kann noch nicht beziffert werden“, so Eylers. Weitere Einbrüche in Braunschweig, Oldenburg, Delmenhorst, Hannover, Celle und Sachsen-Anhalt Der erste Einbruch ins Badeland datiert auf die Nacht vom 18. zum 20. Oktober. Beute wurde da noch nicht gemacht, dafür 5000 Euro Schaden angerichtet. Bereits am 22. Oktober sollen die Tatverdächtigen in die Wasserwelt in Langenhagen eingestiegen sein. Überwachungskameras und Brandmeldeanlage wurden außer Gefecht gesetzt, danach wurde sich Zugang verschafft zum Personalbereich, wo zwei Tresore gewaltsam geöffnet wurden. mit der gleichen Masche gingen die Täter dann nur wenige Tage später im Badeland Wolfsburg ans Werk. „Weitere Tatobjekte verteilen sich auf die Regionen Oldenburg, Delmenhorst, Hannover, Celle, Braunschweig, Wolfsburg und Sachsen-Anhalt“, teilte so Eylers mit. Im Zuge der Festnahmen wurden diverse Beweismittel sichergestellt. Die werden nun durch die Fahnder ausgewertet. Lesen Sie mehr über die Einbrüche im Badeland Täter brechen in Wolfsburger Badeland ein und wühlen in Büros Erneut Einbruch ins Wolfsburger Badeland – Tresore aufgesprengt