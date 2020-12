Wolfsburgerin ist Physikerin am Tag, Make-Up-Koryphäe am Abend

Was hat wissenschaftlicher Gerätebau mit Mode, Schönheit und Schminktipps zu tun? Für Judy Ratte ziemlich viel. Es sind ihre beiden Leidenschaften. Und während sich die studierte Physikerin am Tag mit Messgeräten und Versuchseinrichtungen beschäftigt, widmet sie sich nach Feierabend dem und Abend-Make-Up. Jetzt ist sie für einen YouTube-Preis nominiert. Sehen Sie hier die Kunstwerke der Mörserin.

Judy Ratte aus Mörse ist YouTuberin

„Seit gut zwei Jahren habe ich meinen eigenen Youtube-Kanal“, berichtet die 25-Jährige, die sich einst selbst gerne Erklärvideos zum Thema „Schönheit“ anschaute. Auf ihrem Kanal versucht sie, anderen Tipps zu geben – „so einfach wie möglich erklärt“, betont sie.

Judy Ratte bei Youtube

Dabei ist Judy Ratte ziemlich erfolgreich. Knapp 900 Abonnenten hat sie. Zudem verleiht der gemeinnützige Verein zur Förderung der Webvideokultur jährlich den Youlius-Award an kleinere YouTube-Kanäle mit geringer Reichweite – und Judy Ratte ist eine Nominierte. Ende Januar steht der Sieger fest. In ihrer Kategorie hat sich die Jury für drei Bewerberinnen entschieden.

Im Januar könnte es den Youlius-Award geben

Vor der Siegerehrung gibt es allerdings schon ein Feedback von der Jury: Was können die Youtuber besser machen? „Damit man dann noch Zeit hat, um die Dinge umzusetzen“, berichtet die junge Frau, die sich selbst beworben hatte und so die Möglichkeit nutzen will, sich weiter zu entwickeln. Jeden Samstagvormittag stellt sie ein neues Erklärvideo, oder YouTube-Tutorial, ein.

Wolfsburgerin macht Make-Up-Tutorials auf YouTube Wolfsburgerin macht Make-Up-Tutorials auf YouTube Judy Ratte aus Mörse bei Wolfsburg beschränkt ihr Make-Up nicht nur auf das Gesicht. Auch Bodypainting ist ihr Hobby. Fotos: Judy Ratte und Landmann/regios24 Foto: Judy Ratte

Ein großer Fan ist die Mörserin vom Facepainting – zu Halloween beispielsweise probiert sie vieles aus. „Da kann ich mich richtig austoben“, freut sich die 25-Jährige. In der Adventszeit hat sich die Mörserin beispielsweise für ein buntes Lichterketten-Make-Up entschieden.

Im Alltag übrigens spielt Schminke indes gar keine große Rolle. „Ich schminke mich gar nicht oder nur sehr dezent“, berichtet Judy Ratte, die maximal rund 50 Euro im Monat für Schminke ausgibt. „Ich betrachte meinen Kanal als Hobby. Hier kann ich mich kreativ ausdrücken“, erklärt die Physikerin, die auch beruflich große Ziele hat: Sie denkt bereits an ihre Doktorarbeit.