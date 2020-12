Wenn es an Schulen zu Coronafällen kommt, wird das Wolfsburger Gesundheitsamt tätig. Was im Fall ihrer Klasse dann geschah, kritisiert eine Berufsschülerin in einem Leserbrief als nicht nachvollziehbar. Nach Darstellung der Stadt Wolfsburg dagegen ist alles ganz normal gelaufen.

Die junge Frau, die im Kreis Helmstedt lebt, besucht die Anne-Marie-Tausch-Schule in Detmerode. Sie beklagt, dass dort nach einem Coronafall zunächst überhaupt nichts geschehen sei, und dass später, als Quarantäne angeordnet wurde, einige Schüler ohne Handlungsanweisungen blieben. Auch den Austausch zwischen den Gesundheitsämtern findet sie verbesserungsfähig.

Schülerin schildert: Erster Corona-Fall am 11. November, Quarantäne ab dem 20.

Nach Schilderung der Schülerin erfuhren ihre Mitschüler und sie am Mittwoch, 11. November, von einem Coronafall in der Klasse. Sie hätte nun erwartet, dass alle Schüler in Quarantäne geschickt und getestet würden. Erst recht, als am Wochenende ein weiterer Fall bekannt wurde. Auf Bitte der Schule sei die Klasse am Montag, 16. November, zu Hause geblieben, habe aber schon am Abend die Nachricht erhalten, dass sie am Dienstag wieder zur Schule kommen könne.

Erschienen sei nur die halbe Klasse, erinnert sich die junge Frau, der Rest habe sich krank gemeldet, sich im eigenen Interesse testen lassen oder blieb aus anderen Gründen fern. Am Dienstagabend, 17. November, sei dann auch schon der dritte positive Fall bekannt geworden. Jetzt führte die Schule nach Schilderung der jungen Frau für ihre Klasse Distanzlernen bis zum Ende der Woche ein. Erst am Freitagabend – das wäre neun Tage nach Fall 1 – habe das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. „Das hat gedauert und ist doch eigentlich schon zu spät“, findet sie Berufsschülerin. Seit dem ersten Fall hätten sich alle ohne Einschränkungen draußen bewegen können.

Gesundheitsämter bewerteten Lage anscheinend zunächst unterschiedlich

Seltsam erscheint ihr auch, dass sich alle Wolfsburger Klassenkameraden testen lassen sollten, auch die symptomfreien, aber nicht alle angerufen worden seien. Wer, wie sie, in einem anderen Landkreis wohnt, sollte auf Anweisungen seines Gesundheitsamtes warten. „Das Warten ist jedoch für die Meisten vergeblich“, erinnert sie sich. Ihr eigenes Gesundheitsamt habe ihr erst mitgeteilt, dass die Quarantäne nicht nötig war, sie dann am 30. November aber noch einmal kontaktiert, um ihr zu sagen, dass sie doch in Quarantäne bleiben solle. Da sei es schon zu spät gewesen.

„Und da soll noch einer durchsteigen?“, fragt die Schülerin. Sie sieht auch Risiken für Eltern, die als Risikopatienten gelten. Letztlich, so die Schülerin, habe es sechs Coronafälle in ihrer Klasse gegeben.

Stadt Wolfsburg weiß nach eigenen Angaben nichts von sechs Coronafällen

Die Stadt Wolfsburg will die zeitlichen Abläufe weder bestätigen noch dementieren. Dass sechs Schüler positiv getestet wurden, decke sich nicht mit ihren Informationen. „Die zeitlichen Abläufe bewerten wir als angemessen und können kritische Hinweise an Dritte nicht beantworten, da wir zum einen dem Datenschutz verpflichtet sind und zudem auf anonyme Kritik schon mit Blick auf die aktuelle Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden des Gesundheitsamts nicht eingehen“, schreibt Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Die Stadtpressestelle erklärt zum Hintergrund, dass das Gesundheitsamt nicht immer Quarantänen für die ganze Klasse anordne. Die Entscheidung hänge unter anderem vom Einhalten der Abstandsregeln, von Hygienemaßnahmen und Lüftung, Masken-Tragen, dem Zeitpunkt des Schulbesuchs und der Kontaktpersonennachverfolgung ab.

Schüler sollen eigenständig darauf achten, ob sie Symptome haben

Die Kommune verweist weiter darauf, dass Berufsschulleitungen eigenständig darüber entscheiden können, präventiv die Möglichkeit des Distanzlernens zu nutzen. „Die Wolfsburger Schulen machen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt regelmäßig davon Gebrauch, so auch im konkreten Fall“, schreibt eine Mitarbeiterin der Pressestelle.

Auf die Frage, ob es zutrifft, dass ein Teil der Schüler nach Anordnung der Quarantäne getestet, ein anderer Teil der Schüler aber weder angerufen, noch getestet wurde, erklärt die Kommune, zur veränderten Teststrategie gehöre, dass die Schüler, die sich in Quarantäne befinden, eigenständig darauf achten, ob sie Symptome zeigen, und dass sie sich im Fall der Fälle beim Gesundheitsamt oder ihrem Hausarzt melden, um getestet zu werden.

Neue Teststrategie wegen Kapazitätsproblemen im Gesundheitsamt eingeführt

Die neue Teststrategie wurde am 20. November eingeführt – dem Tag, an dem die Klasse der Schülerin schließlich in Quarantäne geschickt wurde, wenn ihre Darstellung zutrifft. Damals erklärte Müller die Neuerung damit, dass das Gesundheitsamt zunehmend an die Kapazitätsgrenzen komme. „Die Testung von ganzen Kitagruppen oder Schulklassen im Fall eines infizierten Kindes kann daher derzeit nur verzögert gewährleistet werden.“