Neuer Kernspintomograf für das Wolfsburger Klinikum

Im Klinikum Wolfsburg ist ab sofort ein neuer, hochmoderner Magnetresonanztomograf (MRT), auch Kernspintomograf genannt, im Einsatz. Das Highend-Gerät ergänzt das bereits vorhandene MRT. Damit stehen dem Klinikum jetzt zwei moderne Kernspintomografen zur Verfügung, in denen Patienten untersucht werden können.

Eine enge Röhre und laute Geräusche: Manchen Menschen machen die unangenehmen Begleiterscheinungen während einer MRT-Untersuchung zu schaffen. „Mit unserem neuen Hochleistungs-MRT können wir Patienten aus Wolfsburg und Umgebung künftig nicht nur modernste bildgebende Diagnostik bieten. Die Untersuchungen lassen sich dank neuester Technologien auch besonders schonend und angenehm gestalten“, sagt Dr. Jürgen Wiens, Chefarzt der Klinik für bildgebende Diagnostik und interventionelle Radiologie im Klinikum Wolfsburg.

Große Tunnelöffnung und reduzierte Klopfgeräusche

Eine verbesserte Geräuschunterdrückung beispielsweise reduziert laute Klopfgeräusche. Die mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern sehr große Tunnelöffnung sowie eine spezielle LED-Beleuchtung verbessern zudem das Raumgefühl und die Atmosphäre während der Untersuchung. „Besonders unsere kleinen Patienten freuen sich, wenn sie die Farben an den Wänden des Untersuchungsraums vorher selbst wählen können“, so Dr. Wiens. Dank des breiten Durchmessers fänden auch übergewichtigere Menschen ausreichend Platz und könnten besser untersucht werden.

Mittels der neuen Technik werden einige Untersuchungen, die bisher oft nur mit Anhalten des Atems möglich waren, deutlich erleichtert. Bei manchen Untersuchungen – etwa von Blutgefäßen – kann bei extrem hoher Bildqualität auch Kontrastmittel eingespart, in Einzelfällen sogar ganz darauf verzichten werden. Das neue MRT verfügt darüber hinaus über die modernsten Technologien, die zum Teil auch die Dauer von Untersuchungen verkürzen.

Zweiter Kernspintomograf wegen gestiegener Nachfrage nach MRT-Diagnostiken

Der neue Kernspintomograf und die dafür erforderlichen Umbauten kosteten rund 4 Millionen Euro, hebt der Vorsitzende des Klinikumsausschusses Ingolf Viereck hervor: „Auch in den aktuell finanziell herausfordernden Zeiten investieren wir in Wolfsburg in modernste Medizintechnik und verbessern die Patientenversorgung. Klinikumsdirektor Wilken Köster unterstreicht: „Durch den kontinuierlichen Ausbau der medizinischen Leistungen unseres Klinikums, der gestiegenen Nachfrage nach MRT-Diagnostiken und mit Blick auf den medizinischen Fortschritt, war es wichtig, in einen zweiten MRT zu investieren.“

red