Zu einem Diebstahl ist es in der Nacht zu Dienstag in Westhagen gekommen.

Wolfsburg. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag. Den Wagen stellte der Besitzer im Wendehammer vor seinem Wohnhaus in der Halberstädter Straße ab.

Diebe stehlen Kleinbus in Wolfsburg – 25.000 Euro Schaden

Einen silbergrauen VW Multivan Startline haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Halberstädter Straße entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte laut Polizei am Montag gegen 17 Uhr seinen sechs Jahre alten VW-Bus im Wendehammer vor seinem Wohnhaus verschlossen abgestellt.

Als er am Dienstag gegen 8.30 Uhr aus dem Fenster schaute, stellte er fest, dass sein Multivan entwendet worden war. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Hinweise: (05361) 46460.

red