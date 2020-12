Diebe stehlen Auto von Wolfsburger Theaterparkplatz

Einen weißen VW Touran haben Unbekannte am Donnerstagvormittag auf dem Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße entwendet und der Eigentümerin damit einen Schaden von mindestens 5000 Euro zugefügt. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren 13 Jahre alten Touran am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ordnungsgemäß verschlossen dort abgestellt, schreibt die Polizei. Als sie gegen Mittag, so gegen 12.45 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der Wagen verschwunden.

Die Polizei hofft darauf, dass anderen Benutzern des Theaterparkplatzes verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise unter (05361) 46460.

red