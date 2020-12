Rückblick auf 60. Geburtstag der Fallersleber Jugendwehr

Da die aktuelle Corona-Situation und der Lockdown in Deutschland keine größeren Zusammenkünfte erlauben, ging die Jugendfeuerwehr Fallersleben in diesem Jahr neue Wege bei der Gestaltung ihrer Weihnachtsfeier. Statt einer großen Feier in der großen Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses gab es am Sonntag eine Liveübertragung aus dem Feuerwehrhaus, heißt es in einer Mitteilung.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Jugendfeuerwehrwart Stefan Krause übernahmen Jugendsprecher Dave Wöpkemeier und sein Stellvertreter Carl Böllhoff und führten durch die Veranstaltung. Bärbel Weist, Ortsbürgermeisterin aus Fallersleben und regelmäßiger Gast der Weihnachtsfeier, richtete in einem kurzen Einspieler ein Grußwort an die Kinder und Jugendlichen und ging auf die besonderen Umstände der Corona-Situation ein. Gleichzeitig äußerte sie die Hoffnung, dass Dinge, die lieb und wichtig geworden sind, im kommenden Jahr wieder realisiert werden können.

Corona beeinflusst das Dienstgeschehen seit März

Stadtjugendfeuerwehrwart Markus Grese appellierte in seinem Grußwort an die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, nicht über die ausgefallenen Veranstaltungen und Dienste zu trauern, sondern sich auf das zu freuen, was in der Zukunft kommt. Grese bedankte sich bei Stefan Krause und seinem Team dafür, dass die Feier trotz der schwierigen Situation stattfinden kann, auch, wenn es nur als Livestream ist. Im anschließenden Jahresbericht berichteten Jugendsprecher Wöpkemeier und Böllhoff über das Dienstgeschehen des Jahres 2020. Mit zahlreichen Bild- und Filmbeiträgen stellten sie den Zuschauern die Vielfältigkeit der Jugendarbeit vor.

Nachdem zu Beginn des Jahres noch Dienste ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz möglich waren, wurde ab März das Dienstgeschehen auch durch Corona beeinflusst. Mund-Nasen-Schutz und Abstand sind seitdem ständiger Begleiter der Jugendgruppe. Ein besonderer Höhepunkt war für Wöpkemeier und Böllhoff der 60. Geburtstag der Jugendgruppe und die Gründung der Kinderfeuerwehr im August diesen Jahres. Doch konnten der Geburtstag und die Gründung nicht gebührend gefeiert werden, was die Freude jedoch nur wenig trübte.

Wie in jedem Jahr ehrte Jugendfeuerwehrwart Stefan Krause zum Ende der Online-Weihnachtsfeier die Mitglieder mit der höchsten Dienstbeteiligung. Erik Lotz gewann den Pokal vor Nick Barthel und Mattis Schultze.

red