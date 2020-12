16-jähriger Wolfsburger zeigt Polizisten beide Mittelfinger

Wolfsburg. Als die Beamten am Montag in der Frankfurter Straße entlangfuhren, kam es zu dem Zwischenfall. Der Jugendliche versuchte zunächst zu flüchten.

Weil er Polizeibeamten am Montagnachmittag beide Mittelfinger gezeigt hat, muss sich ein 16-Jähriger wegen Beleidigung verantworten. Die beiden Polizisten waren laut Mitteilung gegen 15.45 Uhr in einem Streifenwagen auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben unterwegs, als sie an einer Gruppe von Jugendlichen vorbeifuhren, die an einer in gleicher Fahrtrichtung befindlichen Bushaltestelle standen. Aus dieser Gruppe heraus beleidigte sie der Jugendlicher während des Vorbeifahrens.

16-Jähriger versucht, vor Polizei zu fliehen

Die Beamten konnten die Gruppe der Jugendlichen wenig später antreffen. Hier bekamen sie Hinweise auf die Identität des Täters. Dabei sollte es sich um einen 16 Jahre alten Wolfsburger handeln. Auch der Täter konnte wenig später angetroffen werden. Als dieser versuchte zu fliehen, waren die Beamten schneller und schnappten sich den Übermütigen.

