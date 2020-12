Wolfsburger Kirchen sagen Stadion-Gottesdienste an Heiligabend ab

Die Wolfsburger Kirchen sagen an Weihnachten viele Präsenzangebote ab und bieten stattdessen Onlineformate an. (Symbolfoto)

Die evangelisch-lutherischen und katholischen Kirchengemeinden in und um Wolfsburg werden weiter Weihnachtsgottesdienste anbieten. Sie werden aufgrund der steigenden Infektionszahlen aber vor Ort stark reduziert und oft ins Internet verlegt, heißt es in einer Mitteilung. „Wir passen uns der Lage an, sagen zahlreiche Präsenzgottesdienste ab und bieten dafür Alternativen über Youtube oder offene Kirchen an. Wir nehmen die steigende Sorge um die Gesundheit und die Überlastung unseres medizinischen Systems sehr ernst“, wird Christian Berndt, Superintendent des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, zitiert.

Die Gottesdienste in den Fußballstadien können daher nicht stattfinden. Auch andere Gottesdienste unter freiem Himmel sowie in kleineren Kirchen werden abgesagt. „Nur weil wir dürfen, werden wir nicht wie geplant überall Gottesdienste feiern“, sagt Thomas Hoffmann, Dechant des Katholischen Dekanates Wolfsburg-Helmstedt, und ergänzt: „Die Kirchentüren werden über Weihnachten auch für jene Menschen offenstehen, die trotz der Vorsicht und der Sorgen – oder gerade wegen dieser – gerne eine Kirche besuchen möchten.“ Die Hygienekonzepte mit Maskenpflicht, Abstand und Händedesinfektion sind dabei strikt einzuhalten. Für noch stattfindende Präsenzveranstaltungen ist in der Regel eine vorherige Anmeldung über das Gemeindebüro oder die entsprechende Internetseite erforderlich.

Krippenspiele und Gottesdienste gibt es ab dem 24. Dezember online

Was in welcher Kirchengemeinde angeboten wird, ist kurzfristig den Zeitungen und den Internetseiten der jeweiligen Gemeinden des Dekanates Wolfsburg-Helmstedt, der Propstei Vorsfelde oder des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen zu entnehmen. Für alle Änderungen bitten die leitenden Geistlichen der großen Kirchen um Verständnis. „Die jetzige Situation ist eine große Herausforderung für alle ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden in den Gemeinden“, so Superintendent Berndt.

Zu jeder Zeit ab dem 24. Dezember können über die kirchlichen Internetseiten Krippenspiele oder Gottesdienste besucht werden. „Wie Weihnachten in diesem Jahr insgesamt ganz anders ist, so kann auch der Gottesdienstbesuch bewusst ganz anders sein“, sagt Ulrich Lincoln, Propst der Evangelisch-lutherischen Propstei Vorsfelde. „Hauptsache, wir hören die wichtige Botschaft von Weihnachten: Die Botschaft der Ermutigung und Hoffnung!“

red