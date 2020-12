Heiligabend: Wolfsburgs Bäcker hoffen auf gutes Geschäft

Wer an Weihnachten in Wolfsburg frische Brötchen haben möchte, braucht nicht zu verzichten.

Das Weihnachtsprogramm steht. Und in vielen Familien befindet sich neben Ente, Gans oder Kartoffelsalat mit Würstchen auch ein ausgiebiges Frühstück auf der Wunschliste. Doch geht das über die Feiertage in Wolfsburg nur mit Aufbackbrötchen? Viele Bäcker haben an den Weihnachtstagen geschlossen. Mit Ausnahmen.

Viele Bäcker baten dabei um Vorbestellungen bis zum Wochenbeginn – denn am 24. Dezember hat eine Vielzahl bis zum Mittag oder frühen Nachmittag geöffnet. Die Hoffnung auf einen guten Umsatz sind groß.

Verschnaufpause bei Cadera - Öffnung nach Heiligabend erst wieder am 28. Dezember

„Wir öffnen dann erst wieder am 28. Dezember“, berichtet Geschäftsführer Ingmar Wolf-Doettinchem von der Bäckerei Cadera. Er möchte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einerseits eine Verschnaufpause gönnen nach diesem doch sehr außergewöhnlichen Jahr. Andererseits gilt es, einen Beitrag zu leisten und den hohen Infektionszahlen entgegenzuwirken. Der 27. Dezember fällt ja bekanntlich auf einen Sonntag – und um diesen verlängern einige Bäckereien in Wolfsburg die Schließzeit.

Zwischen den Jahren wird es ein eingeschränktes Sortiment geben, berichtet Wolf-Doettinchem weiter. Die Innenstädte sind leer – und das wirkt sich natürlich auch auf die Filialen aus. Eine Filiale der bekannten Wolfsburger Bäckerei ist sogar bis zum Ende des Lockdowns geschlossen: Sie befindet sich in einem Baumarkt im Vogelsang. Diese Märkte dürfen derzeit nicht öffnen.

Vorbestellungen für Heiligabend und veränderte Öffnungszeiten

Jede Menge Vorbestellungen für Heiligabend gehen auch bei der Bäckerei Wohlgemuth ein – jedenfalls war das in der Filiale am Reislinger Markt in den vergangenen Jahren so. Wie es im Corona-Jahr sein wird, ist noch nicht abschließend sicher.

Abhängig von Ladenöffnungszeiten sind Bäckerfilialen, die an Einkaufsläden angeschlossen sind. So haben die Geschäfte der Bäckerei Schäfers an Heiligabend geöffnet. Die Pressevertreterin Julia Katharina Simon von Edeka gibt zu bedenken: „Die individuellen Öffnungszeiten können je nach Standort variieren. Geöffnet haben die Standorte aber immer in der Kernzeit zwischen 8 und 11 Uhr.“

Das Brot in der Autostadt öffnet am heiligen Abend ebenfalls. Für die Feiertage steht ein sogenanntes Pop-up-Geschäft vor der Bäckerei bereit.

Diese Bäcker haben an Heiligabend geöffnet:

Bäckerei Werner Kutzner (Westerbreite 45): 5.30 bis 13 Uhr

Goldbäcker Schulze (Lange Straße): 6 bis 13 Uhr

Ihr Landbäcker (Schachtweg 27): 5.30 bis 10 Uhr

Landbäckerei Tolle (Steinweg 7): 5.30 bis 12 Uhr

Bäckerei Rücker (Grauhorststraße 48): 5 bis 13 Uhr

Bäckerei Cadera, Am Kanal: 6 bis 14 Uhr;

Am Kunstmuseum: 7 bis 14 Uhr;

Borsigstraße: 6 bis 12 Uhr;

City Galerie: 8 bis 14 Uhr;

Detmerode: 7 bis 13 Uhr; Fallersleben: 5.30 bis 14 Uhr;

Fallersleben Markt: 6 bis 13 Uhr;

Hansaplatz: 6 bis 13 Uhr;

Hauptgeschäft: 7 bis 14 Uhr;

Heinenkamp: 7 bis 12 Uhr;

Neindorf 5.30 bis 12 Uhr;

Vorsfelde: 6 bis 13 Uhr.

Bäckerei Steinecke, Nordsteimke: 7 bis 14 Uhr;

Fallersleben: 6 bis 13 Uhr;

Westhagen: 6 bis 13 Uhr;

Röntgenstraße: 6 bis 12 Uhr;

Vorsfelde: 5.30 bis 12 Uhr;

Berliner Ring: 6 bis 14 Uhr;

Sachsenring: 5.30 bis 12 Uhr;

Hansaplatz: 5 bis 12 Uhr;

G.-F.-Händel-Straße: 6 bis 13 Uhr;

Sauerbruchstraße: 8 bis 12 Uhr;

Hauptbahnhof: 5 bis 13 Uhr;

Laagbergstraße: 6 bis 13 Uhr;

Porschestraße: 5.30 bis 11 Uhr;

Heiligendorf: 6 bis 14 Uhr.

Bäckerei Schäfers: Die Filialen haben in der Zeit von 8 bis 11 Uhr in jedem Fall geöffnet.

Bäckerei Wohlgemuth (Reislinger Straße 26): 5.15 bis 12 Uhr.

Das Brot (Stadtbrücke): 7.30 bis 13 Uhr.

Bäckerei Meyer (Ehmen): 6 bis 12 Uhr;

Vorsfelde: 5 bis 12 Uhr;

Detmerode: 6 bis 12 Uhr;

Rewe Wolfsburg: 6 bis 13 Uhr (beziehungsweise bis der Markt schließt);

City Galerie: 8 bis 14 Uhr.

Erster Weihnachtstag

Bäckerei Rücker (Grauhorststraße 48): 6 bis 13 Uhr.

Pop-up vor der Bäckerei „Das Brot“ (Stadtbrücke): 8 bis 13 Uhr .

Bäckerei Steinecke (Hauptbahnhof): 6 bis 14 Uhr.

Zweiter Weihnachtstag

Bäckerei Rücker (Grauhorststraße 48): 6 bis 13 Uhr.

Pop-up vor der Bäckerei „Das Brot“ (Stadtbrücke): 8 bis 13 Uhr.

Bäckerei Steinecke (Hauptbahnhof): 6 bis 14 Uhr.