Das Städtebauprogramm in Westhagen ist seit 2000 in der Umsetzung.

Am Dresdener Ring in Wolfsburg ist eine Art Boulevard entstanden

Zwei verkehrliche Vorhaben am südlichen Dresdener Ring in Wolfsburg bilden den Abschluss des Sanierungsprogramms im Soziale Stadt-Gebiet Westhagen. Dieses wurde seit dem Jahr 2000 mit mehr als zwölf Millionen Euro Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes Niedersachsen ausgestattet. Dem Verkehr übergeben wurde jetzt das Vorhaben mit dem Tunnel und der Querung. In 2021 soll dann noch der benachbarte Kreuzungsbereich des Dresdener Rings mit der Halberstädter Straße und dem Stralsunder Ring zu einem Kreisel umgestaltet werden.

Der mehrjährige Planungsvorlauf bot die Chance für eine sehr gründliche Entwicklung und Abwägung von Alternativen, an deren Ende der Erhalt des Fußgängertunnels und die Errichtung einer zusätzlichen Querung auf der Oberfläche standen. Hierfür mussten wiederum die Bushaltestellen verlegt werden. Durch die deutliche Verbreiterung der Gehwege wird im Planungsraum ein Boulevard-Charakter erzeugt. Die umfangreich aufgewerteten Freiflächen beiderseits der Verkehrsanlage runden die Gesamtvorhaben ab. Dabei wurde der in 2018 vorgegebene Kostenrahmen eingehalten.

Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer verbessert

Seit Anfang der Woche fährt die WVG die Bushaltestelle „Halberstädter Straße“ wieder an. Nach dem Abschluss der Pflanz- und Ansaat-Arbeiten, der teilweisen Auskleidung des Fußgängertunnels mit Holzpaneelen und den damit verbundenen Malerarbeiten im Frühjahr 2021 soll die Anlage auch offiziell eingeweiht werden, sobald es die Pandemiesituation zulässt.

„Ich freue mich, dass es am Ende des langjährigen Sanierungsprozesses gelingt, mit zwei wichtigen Verkehrsprojekten einen weiteren entscheidenden Akzent in Westhagen zu setzen. Mit der Fertigstellung von Tunnel und Querung sowie dem Umbau des benachbarten Kreuzungsbereiches im kommenden Jahr werden die Verkehrssicherheit und die Durchlässigkeit des Dresdener Rings für Fußgänger und Radfahrer ganz entscheidend verbessert. Daneben ist die Gestaltung des Straßenraumes und die Aufenthaltsqualität wesentlich verbessert worden. Dieses war bereits ein sehr langes Anliegen der in Westhagen lebenden Menschen im Rahmen des Soziale Stadt-Prozesses“, unterstreicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Zahlen zur Sanierung des Dresdener Ringes Süd, Tunnel und Querung

Projektstart war im Juni 2015. Der Objektbeschluss wurde im September 2018 gefasst. Die wesentliche Umsetzung des rund 8500 Quadratmeter großen Bereiches erfolgte zwischen April und Dezember 2020. Die Restarbeiten und die offizielle Eröffnung sollen im Frühjahr 2021 erfolgen. Die Kosten für die Planung und die Realisierung liegen bei rund 1,8 Millionen Euro. Davon sind etwa 1,2 Millionen Euro Fördergelder von Land und Bund.