Dieter Schattke hat den schönsten Weihnachtsgarten

Hier funkelt es warmweiß, an anderer Stelle bunt. Die Gärten des Häuserblocks in der Marienborner Straße in Vorsfelde sind aufwendig geschmückt und liebevoll weihnachtlich dekoriert.

Besonders viel Mühe gibt sich jedes Jahr Dieter Schattke. „Eine Woche brauche ich für das Schmücken“, berichtet er. Diese Arbeit zahlte sich in diesem Jahr aus: Der Vorsfelde machte mit mit beim Wettebwerb um den schönsten Weihnachtsgarten in der Eberstadt – und siegte. In der Jury saßen die Vorsfelder Hanne Bolewicki, Sandra Straube, Jens Kirsch vom Orgateam sowie Edith Aselmann von der Blumenkommission und Thilo Kirsten vom Verkehrsverein Vorsfelde. Das Quintett begutachtete Fotos von mehr als 30 Gärten nach den Kriterien Beleuchtung, Gestaltung und besondere Details. Schattke überzeugte die Jury schließlich.

Ein Elektroauto als Prämie

Der Gewinn: Das Autohaus Adamczyk spendiert ein Wochenende mit einem Elektroauto. Und der Vorsfelder hat auch schon eine Idee: „Ich würde gerne im Sommer mit dem Auto an die Ostsee fahren“, berichtet Schattke. Seine Nachbarin möchte er mitnehmen. Die hat ihren Garten nämlich ebenfalls dekoriert – „wir sind ein gutes Team und haben uns abgestimmt“, berichtet seine Nachbarin, die angesichts der vielen Lichter scherzhaft hinzufügt: „Ich fürchte, irgendwann wird hier mal ein Flugzeug landen wollen.“

„Im Laufe der Jahre kommt immer mal Deko hinzu“, berichtet der Vorsfelder, der seine Weihnachtslichter bis in den Januar hinein leuchten lässt. Dann verstaut er die Lichterketten und Co. in Kisten. „Es sind vier – und die lagere ich dann das Jahr über im Keller.“

Weitere Gärten aus der Südstadt prämierte die Jury – sie gewannen einen Gutschein des Vorsfelder Schützenhauses beziehungsweise des Leonardo-Hotels. „Sie haben wirklich einen tollen Garten“, lobt Hanne Bolewicki und ist beeindruckt – von den Gärten des gesamten Wohnblocks. Die Vorsfelderin war Ideengeberin und schmückt ebenfalls ausgiebig. Und im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall eine Wiederauflage geben.