Stadt Wolfsburg erneuert im kommendem Jahr fünf Ampelanlagen

In Wolfsburg finden bald Reparaturarbeiten an verschiedenen Ampeln statt.

Sie sind verzogen, spröde, die Gummidichtungen sind porös und die Verriegelungen verschlissen. Die lichttechnischen Eigenschaften entsprechen nicht mehr den gültigen Normen. Insgesamt fünf Ampeln im Wolfsburger Stadtgebiet sollen im Januar 2021 neue Signalgeber und Steuergeräte erhalten.

Wie die Stadt mitteilt, seien die betroffenen Anlagen bereits mehr als 20 Jahre im dauernden Einsatz und haben sich entsprechend abgenutzt. Um die Betriebs- und Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten ist der Ersatz erforderlich. Die Signalgeber sind noch mit Glühbirnen ausgestattet. Sie erhalten künftig LED-Technik und benötigen nur noch ein Drittel der Energie.

Arbeiten in Wolfsburg starten am 5. Januar

Jährlich werden hierdurch rund 7000 Euro an Energie- und Unterhaltungskosten eingespart. Darüber hinaus reduziert sich die Kohlendioxid-Emission um etwa sechs Tonnen pro Jahr. Nebenbei verbessert sich die Erkennbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie bei tief stehender Sonne.

Die Sanierungsarbeiten beginnen am 5. Januar mit der Erneuerung des Steuergerätes der Badelandkreuzung. Trotz Vorarbeiten ist eine mehrtägige Abschaltung der Ampel nicht zu vermeiden. Während dieser Zeit erfolgt die Regelung des Verkehrs durch Beschilderung. Zum Erhalt der Verkehrssicherheit müssen jedoch auch einige Fahrspuren reduziert oder sogar gesperrt werden. So kann aus der Schulenburgallee nur noch Richtung Stadt abgebogen werden. Auch wird die Ausfahrt Allerpark komplett gesperrt.

Arbeiten haben Auswirkungen auf den ÖPNV

Während der Abschaltung wird die Haltestelle Allerpark vom Öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient. Die Parkplätze und Einrichtungen im Allerpark bleiben über gekennzeichnete Umleitungen weiterhin erreichbar. Die Arbeiten an der Ampel werden voraussichtlich bis zum Ende der ersten Januarwoche abgeschlossen sein.

In den dann folgenden Wochen im Januar werden noch die Ampeln an der Lessingstraße/Heinrich-Nordhoff-Straße (Mitte), an der Saarstraße/Heinrich-Nordhoff-Straße (Mitte/West), an der Meinstraße/Mühlenweg (Vorsfelde) sowie an der Landesstraße 290/Dieselstraße/Marie-Curie-Allee (Reislingen) saniert.

red