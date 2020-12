Wolfsburger Heimbewohner warten sehnsüchtig auf Coronaimpfungen

Im Westen Niedersachsens haben am Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Das Gesundheitsministerium in Hannover rechnet damit, bis zum Jahresende rund 127.000 Dosen des Biontech-Impfstoffes Comirnaty zu erhalten. Bevor der Wolfsburger Congress-Park und rund 50 weitere Impfzentren im Land ihren Betrieb aufnehmen, konzentriert sich die Impfkampagne auf die Altenheime.

Im Pflegeheim Mein Zuhause in Heiligendorf ist die Stimmung gemischt. Leiterin Katja Dumke erklärt, was die Senioren und die Mitarbeiter vor dem Impfstart beschäftigt.

Frau Dumke, wissen Sie schon, wann im Heim Mein Zuhause geimpft wird?

Nein leider noch nicht. Bisher gab es lediglich eine Information für eine Abfrage, wie viele Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiter in der Einrichtung leben beziehungsweise beschäftigt sind.

Welche Vorbereitungen wurden und werden bei Ihnen getroffen?

Alle Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise ihre gesetzlichen Vertreter haben seitens der Einrichtung ein Aufklärungsblatt und einen Gesundheitsfragebogen erhalten. Hier kann entschieden werden, ob geimpft werden soll oder nicht.

Wann haben Sie bei Pflegekräften und anderen Heimmitarbeitern und natürlich bei den Bewohnern abgefragt, wer geimpft werden möchte?

Die Abfrage haben wir am 22. Dezember gestartet.

Wie hoch ist die Impfbereitschaft?

Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist bei den Bewohnern sehr hoch. Mit heutigem Stand gehe ich davon aus, dass sich alle Bewohner impfen lassen werden. Die Bewohner und auch deren Angehörige warten sehnsüchtig auf die Impfungen. Die Impfbereitschaft bei Pflegekräften und anderen Mitarbeitern der Einrichtung ist sehr gespalten. Aktuell würde ich davon ausgehen, dass sich ein Drittel impfen lassen möchte.

Welche Bedenken oder Hoffnungen werden geäußert?

Bewohner haben nach den Impfungen die Hoffnung, ein bisschen mehr Normalität wieder zu erlangen und endlich geschützt zu sein. Bedenken werden keine geäußert. Bei Pflegekräften oder anderen Mitarbeitern der Einrichtung werden teils große Bedenken geäußert. Insbesondere: Was ist mit Langzeitschäden? In Deutschland dauert es über Jahre, bis ein Medikament zugelassen wird. Die Impfung gegen Covid-19 wurde in kürzester Zeit zugelassen. Einige erinnern sich an den Contergan-Skandal. Was natürlich die Ängste verstärkt. Und was ist, wenn der Virus weiter mutiert und diese Impfung dafür gar nicht ausreicht? Wird die Impfung für Bewohner und Personal verpflichtend? Bisher gibt es keine verpflichtende Impfung. Jeder muss für sich entscheiden, was er für sich verantworten möchte und kann.