Wolfsburgs Schuldnerberater erwarten viel mehr Privatinsolvenzen

Wolfsburg. Finanzielle Probleme durch die Corona-Krise werden in 2021 vermehrt auftreten. Experten der Caritas und Arbeiterwohlfahrt bieten ihre Hilfe an.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind in den Büros der Schuldnerberater in Wolfsburg bis jetzt noch nicht angekommen. Das werde sich in 2021 aber ändern. „Es werden deutlich mehr Menschen in finanzielle Schieflage geraten“, meint Marcus Musiol, Geschäftsführer und Schuldnerberater der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Schuldnerberaterin der Caritas sagt: „2021 wird die Nachfrage nach Schuldnerberatung vermutlich sehr steigen.“ Es sei bereits eine erhöhte Nachfrage in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München festzustellen. „Dort leben mehr Soloselbstständige und Künstler.“

Schamgefühl spielt eine große Rolle

Marcus Musiol und Sabine Behrens sind bei der Arbeiterwohlfahrt für die Schuldnerberatung zuständig. Foto: Anja Weber / regios24

Ein Punkt ist den Schuldnerberatern ganz wichtig: Wer das Gefühl hat, ihm droht die Zahlungsunfähigkeit, der sollte sich rechtzeitig professionelle Unterstützung holen. Bei der Caritas und der Awo ist diese sogar kostenlos. „Die meisten Menschen kommen oft erst dann, wenn das Schiff schon gesunken ist“, erzählt Awo-Schuldnerberaterin Sabine Behrens. Ein Grund dafür sei das Schamgefühl. „Wir bewerten aber nicht, was jemand richtig oder falsch gemacht hat. Das ist nicht unsere Aufgabe“, betont Awo-Schuldnerberaterin Behrens.

Die Caritas-Expertin sagt: „Wir freuen uns, wenn sich jemand ein Herz fasst und sich helfen lässt, anstatt zu verzweifeln und gar nicht mehr an den Briefkasten oder ans Telefon geht.“ Musiol ergänzt: „Die Menschen müssen freiwillig zu uns kommen. Wenn zum Beispiel eine Spielsucht vorliegt, muss diese auch bekämpft werden.“ Ansonsten sei eine Schuldnerberatung wenig hilfreich. Bei beiden Institutionen sind in der Regel innerhalb von ein, zwei Wochen Beratungstermine zu bekommen. „Für Bescheinigungen zur Erweiterung des Pfändungsschutzkontobetrages bieten wir stets am selben Tag noch Sondertermine an, weil das eilt“, erläutert die Schuldnerberaterin der Caritas.

Altersspanne von 18 bis 72 Jahre

Dort gab es bis Anfang Dezember 2020 insgesamt 1181 Beratungen, 641 persönliche und 540 telefonische. Vertreten seien Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen. 60 Prozent der neuen Klienten in 2020 seien unter 40 Jahre alt. Die Altersspanne reiche von 18 bis 72 Jahre. „In den Vorjahren hatten wir auch schon 14- bis 17-jährige Klienten.“ Rund 69 Prozent der Klienten hätten keine Ausbildung, knapp 64 Prozent waren arbeitslos. 53 Prozent verfügten nur über ein Nettoeinkommen von bis zu 1000 Euro, 10 Prozent kamen mit mehr als 2000 Euro Nettoeinkommen.

Klienten sind zu 62 Prozent Männer

Sowohl bei der Caritas als auch bei der Awo sind es zu 62 Prozent Männer und zu 38 Prozent Frauen, die die Schuldnerberatung in Anspruch nehmen. „Wir beraten auch viele geflüchtete Menschen“, berichtet Musiol. Hier sei häufig die Sprache ein Problem. Das Amtsdeutsch sei oft schwer verständlich. Teilweise würden in solchen Fällen Dolmetscher helfen. Die Awo habe bis Mitte Dezember 200 Neuaufnahmen verzeichnet (2019: 228). Die Altersstruktur hier: 20 bis 30 Jahre (24 Prozent), 30 bis 40 (26 %), 40 bis 50 (22 %) und über 60 Jahre (12 %). Zur Beratung kämen aber nicht nur Hartz-4-Empfänger. „Wir haben Menschen mit über 4000 Euro Nettoeinkommen, die ihren Job verloren haben, aber weiter ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssen“, berichtet Musiol.

Awo bietet Finanzführerschein an

Wichtig sei, so Sabine Behrens, schon Jugendlichen frühzeitig den richtigen Umgang mit Geld zu vermitteln. „Warum lernt man das in der Schule nicht?“, fragt die Finanzexpertin. Die Awo hat dazu das Präventionsprojekt „Finanzführerschein“ ins Leben gerufen. Eine Awo-Mitarbeiterin leiste von der 7. bis zur 10. Klasse im Unterricht Aufklärungsarbeit. Von 2017 bis 2019 seien so in 221 Projekten rund 4250 Schülerinnen und Schüler erreicht worden. „Aufgrund von Corona haben wir das Angebot vorerst leider stoppen müssen“, bedauert Behrens.

FAKTEN

Überschuldeten Verbrauchern winkt künftig ein beschleunigter Neuanfang. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, wonach das Verfahren zur Restschuldbefreiung beim ersten Mal nur noch drei anstelle der derzeit üblichen sechs Jahre dauern soll. „Durch diese Regelung, aber auch durch die Corona-Pandemie wird es in 2021 deutlich mehr Verbraucherinsolvenzen geben“, meint Awo-Schuldnerberater Marcus Musiol.

Zur Erstberatung bei der Schuldnerberatung der Caritas oder Awo sollten Klienten folgendes mitbringen: Ausweis oder Aufenthaltstitel, Einkommensbelege und Kontoauszüge der letzten drei Monate und alle Forderungsschreiben.

Die Schuldnerberater erstellen Haushaltspläne, um das Einsparpotenzial zu ermitteln. Sie erfragen die Ausgaben für Miete, Energieversorgung, Versicherungen. Wer den Überblick über seine Verbindlichkeiten verloren hat, dem helfen sie, eine kostenfreie Schufa-Auskunft einzuholen. Dann erstellen die Finanzexperten ein Gläubiger- und Forderungsverzeichnis und gemeinsam mit dem Klienten einen Schuldenregulierungsplan.

Die Awo-Schuldnerberater sind zu finden in Vorsfelde am Drömlingstadion 10 und erreichbar unter (05363) 976919-0. Donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr gibt es eine offene Sprechstunde ohne Termin.

Die Caritas-Schuldnerberatung, Antonius-Holling-Weg 10, ist erreichbar unter (05361) 89009-18 oder per E-Mail an: schuldnerberatung@caritas-wolfsburg.de.