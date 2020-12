Wolfsburger Benefizaktion: Mit Musik durch schwere Corona-Zeiten

Finja Augsburg (links) und Robin Wetzler (rechts) übergaben Schecks in Höhe von je 550 Euro an Hans Rühl von der Wolfsburger Tafel und an Dieter Söchtig vom Förderverein des Klinikums.

„Mit unserer Leidenschaft für Musik wollten wir anderen helfen und etwas zurückgeben.“ Mit diesen Worten beschreibt Finja Augsburg ihr CD-Projekt, mit dem sie 1300 Euro für den guten Zweck zusammen bekam.

"Anti Viral Beats" gegen die Krise

Zehn Wolfsburger Musik-Formationen hatten sich zu Beginn der ersten Corona-Welle entschieden, mit der CD „Anti Viral Beats“ für gute Laune in schlechten Zeiten zu sorgen. Finja Augsburg von Crowd Above Nine initiierte das Projekt.

Pünktlich zu Weihnachten fand die Spendenübergabe vor dem Wolfsburger Klinikum statt. 550 Euro gehen an den Förderverein des Klinikums, 550 Euro erhält die Wolfsburger Tafel. Der Rest ging an die Berufsmusiker, die sich aussuchen konnten, ob sie das Geld dem Spendentopf beisteuern oder es behalten wollten.

Caritatives Engagement mit lokaler Verankerung

Finja Augsburg berichtete, dass das Projekt durchweg positive Rückmeldungen erhalten habe. Gleichzeitig bedankte sie sich beim Geschäftsbereich Kultur der Stadt, der die Idee unterstützte. Auch die Agentur Krass-Design förderte das Projekt.

„Das Grundkonzept, für eine Spende etwas zu bekommen, ist nicht so verbreitet“, sagte Finja Augsburg. Die CD konnten die Wolfsburger bei Cadera, Saturn und der Landbäckerei Tolle kaufen. Zusätzlich gab es die Gelegenheit, im Online-Shop zu bestellen oder sich die Musik herunterzuladen.

Musik für jeden Geschmack

„Die CD ist für alle etwas“, sagte Augsburg. Senioren hätten sie sich gekauft, Jugendliche im Internet Songs heruntergeladen. Da die Zusammenstellung verschiedenste Genres und Sprachen bedient, sei auch für jeden Geschmack etwas dabei. So gehören beispielsweise Hard Rock, Irish Folk, deutschsprachiger Soul und Metal zum Repertoire.

Spende hilft, Kosten zu decken

Hans Rühl von der Wolfsburger Tafel freute sich genauso über die Spende wie Dieter Söchtig vom Förderverein des Klinikums. „Bei uns fallen täglich viele Kosten an“, sagte Rühl.

Fahrzeuge müssten betankt werden, und von Geschäften komme teilweise nur wenig Ware, so dass Lebensmittel gekauft werden müssten. „Den Rest nehmen wir als Reserve“, so Rühl. „Die zweite Corona-Welle ist da, das Geld wird dringend benötigt“, stellte Söchtig fest. „Wir sprechen mit dem Direktorium des Klinikums ab, was am dringendsten benötigt wird, und wir bezahlen das dann.“