Harzausflug von Falko Mohrs sorgt für Aufruhr

Günther Graf von der Schulenburg ist auf der Zinne: „Die Gastronomie durchlebt ihre schlimmsten Zeiten. Eltern müssen ihren Kindern beibringen, dass sie das Haus in der Pandemie am besten nicht verlassen, geschweige denn zum Wintersport fahren dürfen und unser Bundestagsabgeordneter postet auf seiner Facebook Seite Bilder vom entspannten Ausflug in den Harz. Ich nenne das Wasser predigen und Wein trinken! Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, an deren Existenzen es im Lockdown geht. Und im Lockdown jeden Tag den größten Verzicht üben müssen.“

Mohrs nahm nach heftiger Kritik den Post von der Seite - Es gab auch etliche Daumen hoch

Auch die Tatsache, dass Mohrs nach der Lawine an Kritik im Netz - es gab auch reichlich Daumen hoch - den Post wieder runter genommen hat, ändert für Schulenburg nichts. "Er hätte das erst gar nicht posten sollen", so Schulenburg.

Am Montagmorgen zum Langlauf in den Harz

Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs war am Montag zum Wintersport am Torfhaus gewesen. Titel seines Posts, der danach im Netz zu lesen war: „Ich fühle mich gut erholt.“

„Wir reden von Abstand und Lockdown und unser Bundestagsabgeordneter fährt Ski im Harz“, so ein User bei Facebook. „Viele von uns bangen um ihre Existenz. Ein unbedingtes Vorbild ist das nicht, auch wenn Du keine Regeln gebrochen hast“, schreibt ein weiterer User. Ein Kommentator, der Mohrs nach eigenem Bekunden durchaus sympathisch verbunden ist, schreibt dem Bundestagsabgeordneten: „Wenn du es schon machst, warum muss es dann auch gleich ein Post sein? Hast du keinen in deiner Nähe, der sagt, warte nochmal kurz...?“

Futter für Querdenker?

Eine Userin findet, dass das Verhalten des Bundestagsabgeordneten Futter für Querdenker sei. Die Gastronomen dürften es wieder ausbaden, lautet ein weiterer Kommentar, wohingegen ein anderer User wissen möchte, wo man so schön skilaufen könne. Falko Mohrs müsse sich nicht rechtfertigen, fand einer. Man sei zwar im Lockdown, aber es gebe keine Ausgangssperre.

Mohrs bedauert: Wollte nicht provozieren. Abstandhalten war Montagfrüh kein Problem

Falko Mohrs selbst erklärte gegenüber unserer Zeitung, nachdem er die Bilder von Wintersport im Harz gelöscht hatte: "Ich wollte damit nicht provozieren, dachte vielmehr, dass es gut ist, wenn man auch mal was aus dem Privatleben preisgibt. Wir waren Montagmorgen früh unterwegs, so dass Abstand halten kein Problem war. Auf dem Rückweg haben wir gesehen, dass es recht voll wurde. Nach den Erkenntnissen über den Ansturm würde ich das heute nicht mehr machen."

Der Bundestagsabgeordnete Mohrs (SPD) hat seinen Facebook-Eintrag gelöscht. Foto: Screenshot / Wolfsburger Nachrichten

„Dass mein Bundestagsabgeordneter offensichtlich überhaupt kein Gespür mehr für die Nöte der Menschen hat, ist empörend“, zeigt sich Günther von der Schulenburg trotz des Löschens vom Post weiterhin erzürnt. "Soll sich die Intensiv-Schwester, die am Beatmungsgerät Schwerstkranke versorgt, dafür interessieren, dass ein Bundestagsabgeordneter sich beim Langlauf prima erholt? Gastronomen, Hoteliers, Friseurbetriebe, Händler versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann gibt ein Politiker ein solches Vorbild ab. Das ist eine ganz üble Botschaft.“

Lesen Sie hier den Kommentar der Autorin Barbara Benstem:

Kein Verständnus für Shitstorm gegen Falko Mohrs

Ein Kommentator hat kein Verständnis für "Shitstorm". Es stapfe doch nur ein Mensch allein durch den Wald.

Dem Bundestagsabgeordneten viel Spaß bei seinem Ausflug hatte ein Kommentator im Netz gewünscht. Da stapfe ein Mensch allein durch den Wald, und schon breche ein Shitstorm los, zeigt sich ein weiterer verständnislos.

Behörden appellieren weiter, zuhause zu bleiben, Winterchaos im Harz zu vermeiden

Von einem Winterchaos im Harz, einer Fahrzeuglawine, überfüllten Parkplätzen und der Bitte der Polizei, nicht mehr anzureisen, ist seit Tagen in den Medien die Rede. Im Wintersportbetrieb die notwendigen Abstände einzuhalten, sei nicht mehr möglich, warnen Ordnungskräfte, Radiosender.