Trotz Corona: Wolfsburgs OB stattet Feuerwehr Silvesterbesuch ab

Seinen traditionellen Silvesterbesuch stattete Oberbürgermeister Klaus Mohrs auch in diesem Jahr der Berufsfeuerwehr ab. Aufgrund der aktuellen Situation fand der Besuch jedoch statt im Wachraum in der Fahrzeughalle statt und auch ohne die Hilfsorganisationen, die sonst dabei sind.

Christian Ebner, stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr, blickte auf das Einsatzgeschehen zurück und bilanzierte „ein relativ ruhiges Jahr mit vielen Standardeinsätzen“. Die Berufsfeuerwehr fuhr etwa 26.000 Einsätze. Im Vorjahr waren es rund 27.000. Den leichten Rückgang führt Ebner auf die Corona-Pandemie zurück.

Deutlich weniger Brände als 2019

Bei etwa 750 Einsätzen handelte es sich um Brände. Deutlich weniger als im Vorjahr, als es 835 Mal brannte. Auf der anderen Seite stieg die Zahl der Hilfeleistungseinsätze von 1400 auf rund 1600. Alle Zahlen, die Ebner nannte, beruhen auf einer exakten Auswertung bis zum 30. November und einer Hochrechnung für den Dezember. Die genauen Zahlen werden erst im Januar vorliegen.

Das Jahr 2020 hatte für die Berufsfeuerwehr gleich mit einer besonderen Herausforderung angefangen: In der Silvesternacht mussten die Einsatzkräfte nach Westhagen ausrücken. Am Schulzentrum wurden Polizei und Feuerwehr von jungen Randalierern angegangen.

Ein Schwerpunkt des Jahres: Unwetter Juliane

Als am 13. Juni das Unwetter Juliane über Wolfsburg zog, waren alle 20 Ortsfeuerwehren und auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. „Etwa 300 Einsatzkräfte waren infolge des Starkregens unterwegs“, sagte Ebner. Ein Scheunenbrand in Hehlingen am 6. April wurde von 35 Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht. Etwas Besonders stellte ein Gefahrgutunfall im Heinenkamp im August dar. 750 Liter Phosphorsäure waren ausgelaufen.

„Ich bedanke mich bei Ihnen allen für den Einsatz im vergangenen Jahr“, sagte Klaus Mohrs bei seinem Besuch. „Es ist eine völlig unübliche Silvesternacht, und ich hoffe, dass sie das auch wird.“

Gleichzeitig betonte der Oberbürgermeister, dass in der Ratssitzung im Dezember der Beschluss über die neue Zwei-Wachen-Strategie gefasst wurde, so dass sich an der räumlichen Situation der Feuerwehr etwas ändern kann. „Wenn man hier durch das Gebäude geht, sieht man, welche unzumutbaren Bedingungen hier herrschen“, so Mohrs.

Feuerwehr fühlt sich durch Stadt unterstützt

Christian Ebner betonte, dass er von Seiten der Stadt Unterstützung gespürt habe. „Ich habe erfahren, dass der Wille jetzt da ist, die Feuerwache umzusetzen“, sagte er. „Ich hoffe, dass wir jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei funktionierende Gebäude in naher Zukunft erhalten werden.“

Besonders bedankte sich Ebner bei den Mitarbeitern für ihre Disziplin in den vergangenen Monaten. „Sie ziehen alle an einem Strang und befolgen die Hygienemaßnahmen“, lobte er. Bisher habe es keinen einzigen Coronafall bei der Berufsfeuerwehr gegeben. Ebner erläuterte, wie sich die Arbeit unter Pandemie-Bedingungen für die Berufsfeuerwehr verändert hat.

Herausforderungen durch die Pandemie

„Wir mussten die organisatorischen Abläufe optimieren“, sagte er. Dazu gehörte beispielsweise, dass sich nur noch eine begrenzte Anzahl von Personen zeitgleich in bestimmten Räumen aufhalten darf. „Früher haben alle zusammen Mittag gegessen“, nannte er ein Beispiel. Jetzt gebe es fest definierte Zeiten für unterschiedliche Gruppen.

Die Wache wird mehrmals am Tag desinfiziert. Besonders Türklinken, Lichtschalter und Handläufe liegen im Fokus. Zudem herrsche im gesamten Gebäude für alle Maskenpflicht. Getragen werden FFP2-Masken. Besuch wird in der Wache nicht mehr empfangen. Auch die Leitstelle darf nur noch von dort tätigen Mitarbeitern betreten werden.

Größtmögliche Sicherheit

Darüber hinaus macht die Berufsfeuerwehr selbstständig Screenings, bei denen fünf Mitarbeiter pro Tag getestet werden. Wer das Gefühl hat, krank zu sein, soll gar nicht erst auf die Wache kommen, sondern sich telefonisch melden.

Auch für den Rettungsdienst wurden Vorsichtsmaßnahmen erlassen. In einem Hygienehandbuch ist unter anderem festgelegt, wann die Rettungskräfte welche Schutzkleidung tragen. Für Einsatzleiter gibt es zudem spezielle Kleidung, die sie immer dabei haben. „Es ist der Disziplin aller zu verdanken, dass wir bisher so gut durch die Zeit gekommen sind“, lobte Ebner.