Ein Handtaschenräuber treibt in der Wolfsburger Innenstadt sein Unwesen und hat es auf Seniorinnen abgesehen.

Wolfsburg. Der Täter sucht sich in Wolfsburgs Innenstadt in allen Fällen ältere Frauen als Opfer aus und flüchtet mit dem Fahrrad.

Handtaschenraube in Wolfsburg – Polizei vermutet Serientäter

Vier Seniorinnen sind in Wolfsburg innerhalb kurzer Zeit Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Eine 81-jährige Wolfsburgerin wurde bei dem Überfall am Montag so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht und operiert werden musste. Die Polizei vermutet einen Serientäter. „Wir können noch nicht beweisen, dass es ein und derselbe Täter ist. Aber die Art und Weise der Überfälle trägt die selbe Handschrift“, sagte Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge auf Nachfrage.

Täter flüchtet immer mit dem Fahrrad

Das Muster war in allen Fällen gleich, alle Taten ereigneten sich in der Stadtmitte. Der Täter näherte sich seinen Opfer mit dem Fahrrad und entriss den Frauen die Handtasche. Diese vier Taten sind bisher bei der Polizei angezeigt:

Samstag, 19. Dezember, 11.54 Uhr: Der Täter stiehlt einer 78-jährigen Wolfsburgerin in der Goethestraße nahe Lessingstraße die über die Schulter gehängte Handtasche und flüchtet in Richtung Saarstraße.

Montag, 21. Dezember, 9.30 Uhr: Auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße verwickelt der Täter eine 80 Jahre alte Rentnerin zunächst in ein Gespräch, um dann plötzlich nach ihrer Handtasche zu greifen. Dabei reißt er die Frau zu Boden. Trotz massiver Gegenwehr und Hilferufe der Frau entkommt der Täter mit der Handtasche. Laut Aussagen herbei geeilter Zeugen fährt er mit dem Fahrrad über den Maximilian-Kolbe-Weg in Richtung Porschestraße. Wie im ersten Fall erbeutet er auch diesmal etwas Bargeld, Bankkarten und Personaldokumente.

Mittwoch, 23. Dezember, 20.15 Uhr: In der Straße Klieverhagen erwischt es eine 66-Jährige. Auch sie wird von dem Täter völlig überrascht und ihrer Handtasche beraubt.

Montag, 4. Januar, 10.15 Uhr: Eine 81-jährige Wolfsburgerin ist auf der Siegfried-Ehlers-Straße in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs, als die plötzlich einen heftigen Ruck an ihrer Schulter spürt und auf den Gehweg stürzt. Sie sieht noch, wie ein Radfahrer davon fährt und bemerkt anschließend, dass ihre über die Schulter gehängte Handtasche weg ist. Ein Zeuge kommt der älteren Dame zur Hilfe, verständigt Polizei und Rettungsdienst, der die schwer verletzte Frau ins Klinikum bringt. Übereinstimmend äußern beide, dass der Täter männlich, etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke und Mütze bekleidet war. Er trug dunkle Handschuhe und einen Mund-Nasen Schutz und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet weitere Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden. Beim jüngsten Fall am 4. Januar befand sich nach Polizeiinformationen eine asiatisch aussehende Frau mit einem Hund in unmittelbarer Tatortnähe. Die Frau wird gebeten, Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen.