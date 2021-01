Corona sorgt für Trau-Stau bei Wolfsburger Paaren

Nicole Emter und Manuel Lapisch aus Sülfeld gaben sich im April 2020 in Fallersleben das Ja-Wort - trotz Corona.

Wolfsburg. Viele Brautpaare haben die Heirat wegen der Pandemie auf 2021 verschoben. Doch was dieses Jahr geht, ist offen. Die Hochzeitsmesse fällt wohl aus.

Es gab Paare, die sich von der Pandemie nicht von ihren Plänen abbringen ließen – aber viele haben sich doch lieber für eine Verschiebung entschieden: 2020 war wegen Corona kein günstiges Jahr, um mit Familie und Freunden eine rauschende Hochzeit zu feiern.

Doch die Hoffnung, dass es 2021 schnell deutlich besser wird, schwindet aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen. Es droht ein Trau-Stau – und die Hochzeitsbranche leidet.

Hochzeitsmesse sollte eigentlich am 17. Januar laufen

Zu normalen Zeiten würde Nils Hübner jetzt in der heißen Phase der Vorbereitungen für die Wolfsburger Hochzeitsmesse im Congress-Park stecken. Die war ursprünglich für den 17. Januar geplant. Abgesagt wegen Corona. Wer auf die Homepage seines Veranstaltungsservices schaut, findet dort den Hinweis, dass die beliebte Messe eventuell im Frühjahr 2021 nachgeholt werden soll.

„Es ist alles schwierig. Wir müssen gucken, wie sich die Situation weiter entwickelt“, sagt Veranstalter Hübner nach der Verlängerung des Lockdowns bis vorerst Ende Januar. „Es ist schade, aber nicht zu ändern.“

Letzter Termin, zu dem die Hochzeitsmesse 2021 Sinn ergeben würde, ist nach seiner Einschätzung der Mai. „Aber aufgrund der aktuellen Entwicklung gehe ich nun davon aus, dass die Hochzeitsmesse dieses Jahr ausfällt.“ Er könnte sich zwar vorstellen, im Sommer je nach Lage ein alternatives Format anzubieten, aber etwas übers Knie zu brechen, kommt für Hübner nicht in Frage: „Es müsste stimmig sein.“

Brautkleider für kleine und spontane Hochzeiten

Der Veranstalter aus Wolfsburg, der auch andere Märkte und Messen organisiert, weist zudem auf ein zusätzliches Problem hin: „Der Congress-Park ist ja Impfzentrum. Und man weiß nicht, wie lange das so bleibt.“ Zunächst sei das wohl bis Ende Juni geplant.

Hübner hat mit der Ausdehnung des Impfzentrums auf den kompletten CP so seine Probleme; und er wisse von Geschäftspartnern und anderen Veranstaltern, die das ähnlich sähen. „Warum sperrt man für das Impfzentrum ein ganzes Veranstaltungszentrum? Ich verstehe nicht, warum man dafür alle Säle blockieren muss.“

Eine, die sonst als Ausstellerin auf der Hochzeitsmesse dabei wäre, ist Helene Arians, die in Fallersleben das Braut- und Abendmodengeschäft „Black Pearl“ betreibt. Sie berichtet von einem wechselvollen ersten Corona-Jahr für ihr Geschäft und für Brautpaare.

Als im März der erste Lockdown begann, habe sie nur wenige Kleider für zwangsläufig kleine standesamtliche Hochzeiten verkauft. „Nach dem Lockdown sind wir überrannt worden, und ab Mai haben die Bräute angefangen, Kleider für 2021 zu kaufen. Es gab eine Welle der Verschiebungen“, resümiert Helene Arians. Und erinnert sich, dass es auch über den Sommer viele spontane und kleine Hochzeiten gab. „Manchen kam das sogar gelegen“, verrät sie schmunzelnd.

Brautmoden-Expertin sorgt sich um Bräute, die Kleider schon haben

Und nun? „Für 2021 sind wegen der Verschiebungen schon viele Trautermine geblockt. Und es gibt viele, die am 21.1.21 heiraten wollen“, weiß die Geschäftsfrau. „Aber es ist nicht klar, ob die Paare derzeit heiraten können. Viele verschieben jetzt schon auf 2022.“

Wegen des Lockdowns kann die Brautmoden-Expertin keine Beratung im Laden machen. „Aber die neuen Bräute machen mir noch überhaupt kein Kopfzerbrechen. Ich mache mir mehr Sorgen um die Bräute, die ihre Kleider schon gekauft haben und nun 2021 heiraten wollen. Wir können ja derzeit keine Anproben machen und nicht abstecken.“

Helene Arians nutzt den Lockdown zumindest, um ihr Geschäft zu renovieren, daher habe sie zwischenzeitlich die Puppen aus den Schaufenstern genommen, „aber wir schließen nicht“.

„Wir haben die Termine für Anproben erstmal auf Februar verschoben“, berichtet Maria Teubler, Inhaberin des Brautmodengeschäfts „Mary Poppins“ in Reislingen, die normalerweise ebenfalls auf der Wolfsburger Hochzeitsmesse ausstellt. „Ich hoffe, dass dieses Jahr besser läuft als 2020.“ Wegen Corona habe es deutlich weniger Hochzeiten gegeben. Sie habe die neue Kollektion aber wie gewohnt geordert.

Ganze Hochzeitsbranche hängt in der Luft

Eine ganze Branche hängt also in der Luft. Zwar ist es wegen vieler auf 2021 verschobener Hochzeiten jetzt schon extrem schwierig, noch einen Raum oder Saal im bevorzugten Restaurant zu bekommen. Ob die Termine wegen der Corona-Beschränkungen aber Bestand haben werden, ist offen. Auch Partyservice-Betreiber kämpfen um ihre Existenzen.

Wie die Lage in den Standesämtern ist, inwieweit für dieses Jahr überhaupt noch Termine zu bekommen sind und wie es in den nächsten Wochen mit Trauungen aussieht, dazu vermochte die Stadt am Donnerstag noch keine Auskunft zu geben.