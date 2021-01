Wolfsburg schafft Klarheit für Eltern, Schüler und Lehrer

Distanzlernen und Notbetreuung: Irgendwie kennen Eltern das ja alles schon aus dem Frühjahr. Und trotzdem hingen viele Wolfsburger Mütter und Väter seit Dienstagabend zunächst mal wieder in der Luft.

„Es heißt, dass 50 Prozent der Plätze in den Kitas verfügbar sind. Aber wem steht die Notbetreuung zu?“ Jessica Wirth ist Vorsitzende der Wolfsburger Stadtelternvertretung. Ihr sind die ersten Aussagen aus dem Kultusministerium zu schwammig: „Wer darf die Notbetreuung in Anspruch nehmen? Wieder nur die Eltern, die systemrelevante Berufe ausüben?“

Seit Donnerstabend ist klar: Die Eltern, die in solch systemrelevanten Berufen tätig sind, haben Anspruch auf eine solche Betreuung, müssen dafür aber einen Nachweis vom Arbeitgeber erbringen.

Eltern wollen schnelle Planungssicherheit

Wirth hoffte auf eindeutige Aussagen der Stadt Wolfsburg – und auf möglichst schnelle Signale, um Planungssicherheit zu haben. Und so klickten betroffene Eltern seit Bekanntwerden der Maßnahmen einmal mehr verzweifelt auf die Homepage der Stadt, um eine aktuelle Meldung zum Thema Betreuung zu erhalten.

Jessica Wirth ist Vorsitzende der Wolfsburger Stadtelternvertretung. Foto: Eva-Maria Krzak

Am frühen Donnerstagabend dann gab es Infos: Anspruch auf eine Notbetreuung haben in Wolfsburg der Reihenfolge nach Kinder, deren Eltern systemrelevante Berufe ausüben, Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden und Kinder mit besonderem pädagogischen Unterstützungs- und Förderbedarf, Kinder, die im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden und Härtefälle – hier sind Beispiele genannt: Wenn ein erheblicher Verdienstausfall droht, eine Kündigung oder das Kindeswohl gefährdet ist.

Wunsch: einheitlicher Leitfaden statt "eigenes Süppchen"

Nach der Info, die Kitas und Schulen grundsätzlich zu schließen, sei es aber erst einmal ruhig geblieben. „Die Eltern kennen die Lage mittlerweile: Sie wissen, dass sie abwarten müssen, ehe es konkrete Infos gibt.“ Wirth hätte sich darüber hinaus einen bundeseinheitlichen Leitfaden gewünscht. „So kocht jeder wieder sein eigenes Süppchen“, bemängelt Wirth, die auch Mitglied der Landeselternvertretung ist sowie Delegierte der Bundeselternvertretung und so die Diskussion um die unterschiedliche Auslegung mitbekommt.

Die Kinderkranktage zu erhöhen, begrüßt die Wolfsburgerin unterdessen. Allerdings: „Es gibt nur 70 Prozent des Lohns. Wer kann sich das leisten?“, fragt sie. Hier gibt die Stadt folgenden Hinweis: Aktuell werde eine Gesetzesnovellierung des Kinderkrankengeldes durch die Bundesregierung auf den Weg gebracht.

Kitagebühren werden erlassen

Ein Thema, das diskutiert wurde, sind die Kitagebühren: „Im Dezember hat alles gut geklappt. Aber für Januar sollten die erlassen werden.“ Diese Forderung setzt die Stadt um: In dem Elternbrief vom Donnerstagabend heißt es, dass alle Kitagebühren für Januar erlassen werden. Im Februar müsse man dann weitersehen. Bereits seit dem 16. Dezember wird an die Eltern appeliert, Kinder nach Möglichkeit nicht in die Einrichtungen zu schicken. Erste Träger in Wolfsburg hätten hier wohl schon signalisiert, die Essensgebühren zu erlassen, berichtet die Vorsitzende.

Der DRK-Kreisverband Wolfsburg ist indes nicht erstaunt über die Schließungen: „Der Entschluss hat mich nicht wirklich überrascht, da die aktuellen Infektionszahlen kaum eine andere Reaktion zugelassen haben“, sagt dessen Vorstand Thorsten Rückert. „Alle notwendigen Dinge und Maßnahmen wurden miteinander auf Augenhöhe verlässlich und zielorientiert besprochen. Das hat in dieser Krisenzeit sehr viel Sicherheit und Ruhe gegeben“, berichtet Rückert von der bisherigen Zusammenarbeit mit der Stadt.

Schulen: Hier Szenario C, dort Szenario B

Nun also Homeoffice und Homeschooling – alles spielt sich in der kommenden Woche wieder in den eigenen vier Wänden ab. Einige Familien teilen sich dann nicht nur den Küchentisch zum Arbeiten und Lernen, sondern auch den Laptop, den sowohl die Eltern für ihren Job als auch die Schüler für ihre Aufgaben benötigen.

Die Grundschüler kehren nach der ersten „Schulwoche zu Hause“ wieder in die Einrichtung zurück. Wenngleich im Wechselmodell, also Szenario B. Für Schüler der Jahrgänge eins bis sechs gibt es ebenfalls eine Notbetreuung.

Zunächst verschicken die Wolfsburger Schulleiter nun aber aus den letzten Ferientagen heraus rasch erst einmal das offizielle Schreiben vom Kultusministerium und bitten einerseits um Geduld und anderseits um eine schnelle Benachrichtigung, wer die Notbetreuung benötigt. Denn ein Problem wird dabei sichtbar: Die Kapazitäten für die zu betreuenden Schüler sind begrenzt. Das Hauptaugenmerk der Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen liegt in den nächsten Wochen eindeutig auf dem Distanzunterricht.

Reaktion: „In der Schule ist es besser“

Benedict Million freut sich nicht wirklich auf die Zeit im Homeschooling. „Ich wäre lieber in der Schule gewesen, da kann ich besser und konzentrierter lernen“, meint der Siebtklässler, der das Wolfsburger Theodor-Heuss-Gymnasium besucht. Tjark Weichert hingegen freut sich: „Dann bekommen wir keine Hausaufgaben auf“, sagt der Zweitklässler, der in die Vorsfelder Grundschule am Drömling geht. Allerdings schränkt der Junge auch gleich ein: „Ohne Freunde kann es aber langweilig werden.“

