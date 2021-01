Rolf Schnellecke ist jetzt Ehrenmitglied des VfL Wolfsburg

Das Präsidium des VfL Wolfsburg machte den Vorschlag und die Delegiertenversammlung stimmte mit überwältigender Mehrheit zu: Der ehemalige Wolfsburger Oberbürgermeister Professor Rolf Schnellecke zählt nun zum illustren Kreis der Ehrenmitglieder des VfL Wolfsburg e.V.

VfL-Bote kommt an die Haustür

Immer wieder verhinderten die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine angemessene Feier zur Verleihung der Ehren-Mitgliedschaft, teilte der VfL mit. Aber außergewöhnliche Umstände verlangten nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Und so kam diesmal ein VfL-Bote, der Schreiben, Urkunde und Blumen „an der Haustür“ überreichte.

In dem Begleitbrief zur Ehrenmitgliedschaft schrieb unter anderen VfL-Präsident Professor Peter Haase: „Lieber Rolf, auch wenn Du Dich erst am 1. Mai 1985 entschlossen hast, der Fußball-Abteilung unseres Vereins als Mitglied beizutreten, so hast Du uns aber rein gefühlsmäßig ein ganzes Leben lang begleitet. Wir waren über Jahrzehnte hinweg immer sicher, in Dir einen Freund und Förderer zu haben. Und in dieser Annahme hast Du uns auch nie enttäuscht.“

Sechs Jahre Vorsitzender des Vereinsrats

Weiter heißt es in Haases Schreiben: „Trotz Deines schillernden und abwechslungsreichen Berufslebens, das Dich neben der Arbeit in Deinem Unternehmen in die Staatskanzleien von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt führte, in dem Du zum Verwaltungschef Deiner Heimatstadt berufen und zweimal zum Oberbürgermeister gewählt wurdest, hast Du nie versäumt, Dich in Deinem VfL ehrenamtlich zu engagieren. Wenn Du gebraucht wurdest, warst Du zur Stelle.“´

Von 1993 bis 1995 fungierte Schnellecke als Präsident des VfL Wolfsburg e.V. „In nicht einfachen Zeiten“, wie Haase betont. Vom 27. April 1995 an war Schnellecke Mitglied des Vereinsrates, den er von 2013 bis 2019 als Vorsitzender führte. Zusätzlich zu diesen Aufgaben im Verein zählte er von 2001 an zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates der VfL Wolfsburg Fußball GmbH.

Die Ehrenmitglieder des VfL e.V.

Neben Schnellecke gehören aktuell zum Kreis der Ehrenmitglieder Dr. Khosrow Amirpour, Günter Otto, Alexander Graf von der Groeben, Frank Wieneke, Hildegard Falck-Kimmich und Klaus Glahn. red/mk