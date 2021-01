Wolfsburger verletzt nach Streit am Laagberg

Im Bereich der Mecklenburger Straße/Schlesierweg ist es in Wolfsburg am Mittwochmorgen gegen 0.36 Uhr zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen, der in einer gefährlichen Körperverletzung geendet ist, teilt die Polizei mit.

Gegen 0.36 Uhr meldete laut Polizei über den Polizei-Notruf, dass es vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses im Schlesierweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei.

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen aus, konnte im Schlesierweg jedoch niemanden antreffen. Der Anruf eines weiteren Zeugen, wenige Minuten später, wies laut Mitteilung erneut auf die Auseinandersetzung hin und informierte die Polizei darüber, dass zwei der beteiligten Personen sich auf der Mecklenburger Straße in Richtung Sachsenring bewegten. Einer der Beteiligten habe auch einen gefährlichen Gegenstand bei sich, den die Polizei in ihrer Mitteilung nicht weiter beschreibt.

Polizei bedankt sich bei Zeugen

"Die Ordnungshüter konnten dank der guten Zeugenbeschreibung die beiden Personen im Bereich der Straße Sachsenring stellen", schreibt die Polizei. Auf einem Parkplatz im Schlesierweg sei der dritte Mann mit Schnittverletzungen gefunden worden - es habe sich um einen 28 Jahre alten Wolfsburger gehandelt. Der Verletzte wurde laut Polizei Wolfsburg durch Rettungskräfte versorgt und ins Klinikum Wolfsburg gerbracht. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Bei den beiden weiteren Männer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 34-jährigen Wolfsburger und einen 33 Jahre alten Mann aus Bremen.

In unmittelbarer Nähe wurde ein mögliches Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt, schreibt die Polizei. Um was es sich bei dem möglichen Tatwerkzeug handelt, gibt sie nicht an. Die beiden Beschuldigten wurden daraufhin vorläufig festgenommen, schreibt die Polizei.

Da beide Männer unter Alkoholeinfluss standen, wurde ihnen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. "Zum Tatmotiv und Hergang hüllten sich alle Beteiligten in Schweigen", heißt es in der Polizeimitteilung.

