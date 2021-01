In Wolfsburg sinkt die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften

Die Corona-Pandemie hat den Wolfsburger Arbeitsmarkt im Frühjahr 2020 stark getroffen. Nach einer langen Zeit sinkender Arbeitslosigkeit und steigender Beschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit in Helmstedt, zu dem auch Wolfsburg gehört, führten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise – trotz der starken Inanspruchnahme der Kurzarbeit – auch in Wolfsburg zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten war vom ersten Quartal 2020 auf das zweite Quartal leicht um 1,1 Prozent (1368 Personen) rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahresquartal waren es 0,4 Prozent weniger Beschäftigte. Rückläufig war die Beschäftigung in den Branchen Sonstige Dienstleistungen und private Haushalte (zum Beispiel Kunst, Erholung und Unterhaltung), freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (Verwaltung und Führung von Unternehmen, Ingenieurbüros, Forschung und Entwicklung), im Gastgewerbe und in Verkehr und Lagerei.

Kurzarbeit-Regelung wirkt, Arbeitslosenzahlen steigen dennoch

Obwohl sich das Instrument der Kurzarbeit zur Beschäftigungssicherung bisher sehr gut bewährt hat, stieg die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt in Wolfsburg deutlich an. Im Durchschnitt des Jahres 2019 waren 3058 Menschen arbeitslos, im Jahr 2020 3504 Personen. Das entspricht einem durchschnittlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 14,6 Prozent. Im Dezember 2020 verzeichnete die Agentur für Arbeit Helmstedt im Vergleich zum März 2020 580 (19,5 Prozent) mehr Arbeitslose und im Vorjahresvergleich sogar 811 (29,6 Prozent) mehr Arbeitslose. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote betrug 2020 5,2 Prozent, im Jahr zuvor lag sie bei 4,5 Prozent.

Gesunken ist im vergangenen Jahr in Wolfsburg die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften, die Zahl gemeldeter Stellen verringerte sich gegenüber 2019 um 314 (21,8 Prozent). 2019 hatte die Agentur für Arbeit noch 1442 Stellen im Bestand, 2020 waren es nur noch 1127.

Stellenrückgang in Einzelhandel und Hotel- und Gastgewerbe

„Der Rückgang bei den Stellen machte sich in vielen Bereichen bemerkbar, insbesondere im Bereich Körperpflege - Friseurhandwerk und Kosmetik -, in der Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben, dazu gehören unter anderem auch Ingenieurdienstleistungen, aber auch im Einzelhandel und im Hotel- und Gastgewerbe“, sagte Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Auch der Bereich der Zeitarbeit habe laut Agenturchef im Jahr 2020 weniger Stellenangebote ausgeschrieben. „Sowohl die steigenden Zahlen der Arbeitslosigkeit wie auch der Rückgang im Bereich der gemeldeten Stellenangebote lassen sich auf die Auswirkungen der Pandemie zurückführen.“

Stark reduzierte Jobangebote

Steinmann gibt indes zu bedenken: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit, der vorrangig im Bereich der Arbeitslosenversicherung, also im SGB III zu verzeichnen ist, habe mehrere Ursachen. Er sei nicht eins zu eins gleichzusetzen mit einem Jobverlust. So blieben die Zugänge aus der Erwerbstätigkeit in die Arbeitslosigkeit in der Jahressumme 2020 nahezu konstant. Es habe aber deutlich weniger Abgänge in die Erwerbstätigkeit gegeben, was auf ein stark reduziertes Jobangebot im Jahr 2020 zurückzuführen sei. In Zahlen: 2020 meldeten sich 3088 Menschen bei der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter aus der Erwerbstätigkeit kommend arbeitslos. Das waren lediglich 19 oder 0,6 Prozent mehr als im Jahr 2019. Demgegenüber nahmen im zurückliegenden Jahr 2331 eine Erwerbstätigkeit auf, das sind 205 Personen oder 8,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Weniger Förderung und Qualifizierung

„Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zum Anstieg der Arbeitslosenzahl 2020 geführt hat, ist die Tatsache, dass wir arbeitslose Menschen nicht im selben Umfang wie im Vorjahr Maßnahmen zur Arbeitsförderung, Qualifizierung oder Integration anbieten konnten“, sagt Steinmann. „Ebenso gab es coronabedingt auch weniger Förderung durch Dritte, zum Beispiel Sprachkurse. Daher gab es auch weniger Beschäftigungsaufnahmen nach eben diesen Maßnahmen.“