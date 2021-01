Falscher Handwerker betrügt Wolfsburger Ehepaar

Einen Wasserschaden hat ein unbekannter Mann einem Ehepaar in Wolfsburg vorgegaukelt, um am Samstag Zutritt zur Wohnung der Senioren zu bekommen und mit Hilfe eines Komplizen Schmuck zu stehlen. Das teilt die Polizei mit.

Unbekannter gibt sich in Wolfsburg als Handwerker aus

In der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr klingelte am vergangenen Samstag ein bisher unbekannter Mann an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares. Dem 85-jährigen Mann gegenüber gab der vermeintliche Handwerker laut Polizei an, dass es in der Wohnung einen Wasserschaden gebe und er nachschauen müsse. Der Betrüger führte die Eheleute in die Küche und schaute sich den Boiler an. Er spannte den Ehemann ein, indem dieser mehrfach das Wasser an- und ausschalten sollte. Nach kurzer Zeit gab er an, dass alles in Ordnung sei. Auf dem Weg zur Wohnungstür bemerkte die 82-jährige Ehefrau einen weiteren unbekannten Mann vor der Tür, der ihr vorher noch nicht aufgefallen war.

Senioren in Wolfsburg bestohlen

Als die Männer weg waren, bemerkte die Seniorin laut Mitteilung, dass diverser Schmuck aus ihrer Wohnung fehlte. Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht machen.

Die Polizei geht davon aus, dass vermeintliche Handwerker den 85-jährigen Mann und die 82-jährige Frau ablenkte, um dem Komplizen die Gelegenheit zu geben, Schmuck zu stehlen.

Polizei rät: Nur angekündigte Handwerker in die Wohnung lassen

Die Polizei mahnt, nur Handwerker in die Wohnung zu lassen, die selbst bestellt oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.