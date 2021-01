Im Corona-Jahr 2020 trauten sich in Wolfsburg 100 Paare weniger

Wer hätte das gedacht? Obwohl der Ausbruch der Corona-Pandemie etlichen die Chance auf ein rauschendes Hochzeitsfest vermasselt hat und Eheschließungen 2020 über viele Monate nur im stark reduzierten Rahmen oder sogar nur im engsten Kreis gefeiert werden konnten, ist die Zahl der standesamtlichen Trauungen nicht völlig eingebrochen.

Immerhin 638 Paare gaben sich im vergangenen Jahr in Wolfsburg das standesamtliche Ja-Wort. Damit waren es rund 100 Eheschließungen weniger als in den Jahren zuvor. Wie Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle weiter informierte, hatten sich 2019 745 Paare trauen lassen, 2018 waren es 749 gewesen.

Aussichten auf Hochzeit im großen Stil unverändert schlecht

Unter den Paaren in Wolfsburg wurden 2020 14 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen; 2019 waren 15 und 2018 26. Die Pressereferentin wies darauf hin, dass es sich bei allen Eheschließungen um die im Standesamt Wolfsburg beurkundeten Fälle handelt. Wie viele der Paare auch tatsächlich in Wolfsburg leben, lasse sich nicht explizit ermitteln.

Und wie geht es 2021 weiter? Wolfsburger Branchenprofis wussten wie berichtet, dass wegen der Corona-Vorgaben viele Paare ihre Hochzeit auf dieses Jahr verschoben haben. Sie befürchteten sogar eine Art Trau-Stau, da die Aussichten auf eine Hochzeit im großen Stil unverändert schlecht sind: Wir stecken weiterhin im harten Lockdown. Wann Restaurants, Geschäfte und Party-Services wieder öffnen dürfen, ist völlig unklar.

Stadt merkt bisher nichts von befürchtetem Trau-Stau

Da verwundert es fast ein wenig, dass die Stadt bei den gebuchten Standesamtsterminen für 2021 bisher keine Auffälligkeiten ausmachen kann. Denn denkbar wäre ja, dass sich die Termine ab Spätsommer knubbeln, wenn die Chancen auf etwas Normalität steigen. „Derzeit ist keine Veränderung der Terminbuchungen im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen“, berichtete Elke Wichmann.

Corona sorgt für Trau-Stau bei Wolfsburger Paaren

Und falls der große Andrang Heiratswilliger in der zweiten Jahreshälfte doch noch kommt? Stellt die Stadt sich personell und terminlich darauf ein? „Da bei den Trauungen insbesondere die Ambiente-Trauungen beliebt sind und die entsprechenden Örtlichkeiten üblicherweise auch für andere Zwecke genutzt werden, können nicht einfach Zusatztermine angeboten werden“, stellte die Pressereferentin klar. Allerdings habe man in der Vergangenheit immer Lösungen finden können und werde die auch in diesem Jahr finden – sofern die Eheschließung nicht unbedingt im besonderen Ambiente stattfinden soll. Also etwa im Wolfsburger oder Fallersleber Schloss.

In Fallersleben bleibt's dabei, dass es am Schützenfest-Termin dort keine Hochzeiten gibt

Apropos Fallersleben: In den Trauzimmern im Schloss und in der Verwaltungsstelle der Hoffmannstadt werden auch in diesem Jahr keine Termine an den Tagen vergeben, an denen üblicherweise das Volks- und Schützenfest gefeiert wird: immer in der dritten Woche nach Pfingsten. 2021 fällt der Festtermin auf den 10. bis 13. Juni. Theoretisch – denn dass das schon 2020 wegen Corona ausgefallene städtische Fest mit seiner mehr als 400-jährigen Tradition 2021 gefeiert werden kann, ist höchst unwahrscheinlich.

„Verlässliche Aussagen zu Veranstaltungen können derzeit auch für das Jahr 2021 noch nicht gegeben werden“, betonte Elke Wichmann. Doch das Schloss Wolfsburg, das Planetarium und das Wolfsburger Rathaus seien an dem zweiten Juni-Wochenende für Trauungen freigegeben. „Somit können auch an diesem Wochenende Ambiente-Trauungen stattfinden.“ Nur eben nicht in Fallersleben.

Bisher keine gefragten besonderen Hochzeits-Daten

Übrigens: Dass angeblich viele Paare an diesem Donnerstag heiraten wollen – also am 21.1.21 – vermochte die Stadt nicht zu bestätigen. Bis vor wenigen Tagen sei für diesen Termin keine einzige Trauung angemeldet gewesen, hieß es. Vielleicht haben sich‘s viele anders überlegt: Denn im harten Lockdown ist bei standesamtlichen Trauungen in Wolfsburg aktuell nur das Brautpaar allein zugelassen. Allerdings gibt es laut Pressestelle 2021 auch keine anderen besonderen Daten, die bei Brautpaaren sehr gefragt sind.