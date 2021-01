Ermittlungen gegen Ex-VW-Topmanager wegen Untreue

Am Rande eines Prozesses vor dem Arbeitsgericht Braunschweig platzte die Bombe: Ein geschasster VW-Topmanager klagte dort gegen seinen früheren Arbeitgeber. Das Unternehmen hatte ihm nach der fristlosen Kündigung auch ein Werksverbot auferlegt. VW begründet dies mit laufenden Untreue-Ermittlungen. Beim Kammertermin kam nun heraus, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig Ende vergangenen Jahres in den Fall eingestiegen ist. Die Experten für schwere Wirtschaftskriminalität von der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig haben die Ermittlungen übernommen.

Über den Streit vor dem Arbeitsgericht und den Gütetermin hatte unsere Zeitung Anfang November ausführlich berichtet. Der Kläger kam 1995 als Diplomand zu VW und wurde im Jahr darauf als Technischer Sachbearbeiter eingestellt. Nach mehreren Karriereschritten wurde ihm 2016 die Geschäftsführung für einen zentralen Unternehmensbereich im VW-Konzern übertragen. Dieser Schnittstelle zwischen der Fahrzeugforschung- und Entwicklung sowie der Produktion werden weltweit 40 Standorte mit mehreren Tausend Mitarbeitern zugeordnet.

Konzern-Ermittler werden durch Whistleblower aufmerksam

VW selbst macht seinen Fall werksintern publik. In der Mitarbeiterzeitschrift 360 Grad berichtet das Unternehmen über grobes Fehlverhalten und Compliance-Verstöße. Dass VW derartige Interna bekannt macht, ist Folge des Diesel-Skandals. Das US-Justizministerium hatte als Aufpasser Larry Thompson nach Wolfsburg entsandt mit der Aufgabe, den weltgrößten Automobilhersteller anzuleiten, interne Vorschriften zu verschärfen, Fehlverhalten konsequenter zu ahnden und ein Hinweisgeber-System zu gewährleisten. Dazu gehört auch, dass die Arbeit der Compliance- und Revisionswächter und die Folgen für Fehlverhalten VW-intern öffentlich gemacht werden.

Aufgrund des Tipps eines Whistleblowers wurden die Konzerns-Ermittler auf den Topmanager aufmerksam. Über die internen Ermittlungen in seinem Fall wurde in der November-Ausgabe der 360- Grad-Zeitschrift gleich auf Seite 2 berichtet. Der Hinweisgeber habe VW vor einem „möglichen Schaden“ in Höhe von 33 Millionen Euro bewahrt, heißt es da. Die Vorwürfe wurden grob umrissen, ohne dabei auf den Ex-Topmanager oder die genaue Anzahl der Beschuldigten genauer einzugehen.

Vorwurf: Verstöße gegen interne Verrechnungsrichtlinien

Wie unsere Zeitung recherchierte, geht es in dem Fall um den Einsatz von Wolfsburger VW-Mitarbeitern bei ausländischen Konzerntöchtern. Diese seien am Aufbau und Betrieb von neuen Standorten des Unternehmensbereichs, den der Topmanager verantwortete, beteiligt gewesen. Dem Beschuldigten werden Verstöße gegen interne Verrechnungsrichtlinien vorgeworfen. Leistungen seien falsch bewertet und verbucht worden. So sei mutmaßlich der Eindruck entstanden, Projekte seien erfolgreicher, als sie tatsächlich waren. Im September und Oktober 2018 erhielt der Topmanager jeweils fristlose Kündigungen zugestellt und musste seinen Arbeitsplatz sofort räumen. Mitte 2019 wurde vor dem Arbeitsgericht das Arbeitsverhältnis mit einem Auflösungsvertrag beendet.

Das Arbeitsgericht Braunschweig. Foto: Hendrik Rasehorn / Archiv

Der Artikel in der 360 Grad suggeriert trotz Konjunktiv-Formulierungen, der Fall sei gleichwohl „gründlich untersucht“, „aufgeklärt“ und damit schon zu den Akten gelegt worden. Davon zu sprechen wäre tatsächlich verfrüht, schließlich hatte VW keine Schritte unternommen, die Staatsanwaltschaft zu informieren, wie ein Unternehmensanwalt vor dem Arbeitsgericht bekräftigte. Die Anklagebehörde soll erst aufgrund der Berichterstattung in der 360 Grad und unserer Zeitung hellhörig geworden sein. Dass die Ermittlungen tatsächlich von einer Presseberichterstattung angestoßen wurden, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters.

Im Kammertermin vor dem Arbeitsgericht erklärte der Anwalt des Klägers, der Gesamtkomplex aller Vorwürfe geht zurück bis ins Jahr 2007, also in eine Zeit, als sein Mandant für den infrage kommenden Unternehmensbereich noch gar keine Verantwortung trug. Staatsanwaltschaft-Sprecher Wolters bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, es werde aktuell gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts der Untreue ermittelt.

Anwalt: „Kübel mit pauschalen Vorwürfen“

Der Anwalt erklärte weiter, die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen seinen Mandanten erhebe, seien nicht neu, sondern bereits im Zusammenhang mit der fristlosen Kündigung erhoben worden. Man habe sich mit VW im Kündigungsschutzverfahren geeinigt und verabredet, aus dieser Übereinkunft keine gegenseitigen Rechte mehr herzuleiten. Dass nun die Staatsanwaltschaft ermittele, dafür verdächtigte der Anwalt das Unternehmen. „Da wird ein Kübel ausgeschüttet mit pauschalen Vorwürfen, die durch uns schon bei der Anhörung durch die Revision entkräftet wurden und lange abgearbeitet sind.“

Der Ex-Manager selbst ergänzte: „Es geht in meinem Fall um die Jahre 2016 bis 2018 und um Vorwürfe, die zwar in meiner Verantwortung lagen, die aber vom Vorstand so vorgegeben und umgesetzt wurden, was auch der Vorstand später bestätigt hat.“

Des Weiteren werden ihm laut eigener Aussage Tankkarten-Verstöße angelastet. Hierzu hätten die Korruptionswächter Belege ausgewertet und Bewegungsprofile erstellt. „Beide Seiten waren sich im Kündigungsschutzverfahren einig, dass alle diese Vorwürfe vor Gericht wohl nicht zu halten sein werden. Deshalb hatten wir uns geeinigt, friedlich auseinanderzugehen. Dass die Vorwürfe nun wieder aufkommen, halte ich für frech.“ Der Kläger hat mittlerweile eine Vorladung der Polizei zur Anhörung erhalten.

Ex-Manager bricht mit VW

Vor dem Arbeitsgericht gestritten wurde um die Frage des Hausverbots. Der Ex-Manager betonte an verschiedenen Stellen, er habe keinerlei Absichten, selbst noch einmal Geschäfte direkt mit VW zu machen. „Ich fahre auch keinen VW mehr“, betonte er. Er hat sich als Unternehmensberater für die Zuliefererbranche selbstständig gemacht. Aus diesem Grund verlange er wieder Zutritt zum Werk, um dort die Produkte und Prototypen seiner Auftraggeber vorstellen zu dürfen. „Ich will nicht anders behandelt werden als ein Prevent, mit denen VW ebenfalls Rechtsstreitigkeiten führt“, meinte der Kläger.

Ein erster Besuch bei VW, als er persönliche Gegenstände aus seinem alten Büro bei VW abholen wollte, endete beim Werksschutz. „Ich wurde in einen isolierten Raum geführt. Man behandelte mich wie einen Schwerverbrecher. Wenn ich wollte, könnte ich sagen, man hat mich meiner Freiheit beraubt.“

Der Kläger und sein Mandant wiesen darauf hin, VW habe in Norddeutschland quasi eine marktbeherrschende Stellung, ein Hausverbot würde den Kläger in seiner Berufsfreiheit einschränken. Die Kammer wies die Klage dennoch ab: Angesichts der Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, sei das Hausverbot nicht zu beanstanden.