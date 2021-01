Stadt checkt Schulzentrum Fallersleben für städtische Musikschule

Fallersleben Durch den Umzug würde in der Grundschule am Glockenberg benötigter Platz geschaffen. Die Büchereiräume wären laut Stadt aber auch noch geeignet.

Das war durchaus eine Überraschung gewesen: Im November war in der Ortsratssitzung bekanntgeworden, dass die Verwaltung untersucht, ob die städtische Musikschule aus der Grundschule am Standort Glockenberg ins Schulzentrum umquartiert werden kann. Statt in die Bücherei-Räume in der Verwaltungsstelle. Doch obwohl die Zeit drängt, ist die Prüfung der neuen Option noch nicht abgeschlossen.

Vom großen Ringtausch in Fallersleben ist keine Rede mehr

Eigentlich hatte sich die Stadtverwaltung einen Ringtausch ausgedacht, um massive Raumprobleme zu lösen: Das stadtweite Bibliothekskonzept sah vor, dass die Stadtteilbücherei aus dem Obergeschoss der Verwaltungsstelle Fallersleben auszieht und ins Lernzentrum des Schulzentrums integriert wird. In die Bibliotheksräume würde dann die Musikschule umziehen, die bisher in der Grundschule am Glockenberg untergebracht ist. Das wiederum hätte der aus allen Nähten platzenden und weiterhin fünfzügigen Ganztagsschule mehr als ein Dutzend Räume beschert, die dringend benötigt werden.

Doch stattdessen sprach der Schul-Geschäftsbereichsleiter Christoph Andacht im November-Ortsrat plötzlich davon, dass die Verwaltung prüfe, ob Räume im Schulzentrum von der Musikschule in Fallersleben mitgenutzt werden könnten – damit durch die auf diesem Wege freiwerdenden Räume Platz in der Grundschule geschaffen würde. Denn ein Anbau würde viel Zeit und Geld kosten.

Neue Gedankenspiele, weil Bibliothekskonzept auf Eis liegt

Den Grund für die neuen Gedankenspiele rund um die Musikschule bestätigte die Stadtverwaltung nun: „Die Verwaltung hält die Räume der Stadtteilbibliothek grundlegend für geeignet, allerdings gibt es keinen Ratsbeschluss“, berichtete Christiane Groth von der Stadt-Pressestelle. Konkret bedeutet das: Weil die Verwaltung nach massiver Kritik am Bibliothekskonzept die Ratsvorlage dazu im vergangenen Jahr zurückgezogen hatte, muss sie sich nun etwas einfallen lassen, damit der dringende Raumbedarf der Grundschule Fallersleben bald gedeckt werden kann.

Im Sommer hatte die Schulverwaltung den zusätzlichen Raumbedarf der Grundschule im Detail erläutert. Die Rede war von seinerzeit nur 15 Klassenräumen am Standort Glocke, benötigt würden aber 17, hatte der Schul-Geschäftsbereichsleiter deutlich gemacht. Die Differenz werde derzeit durch die Kooperation mit der Musikschule aufgefangen. Zusätzlich fehlten sechs Differenzierungsräume sowie ein Bewegungs- und Toberaum. Sieben Räume in dem Bereich, den die Musikschule derzeit nutze, wären im Falle von deren Auszug als Unterrichtsräume nutzbar, berichtete Andacht damals. Hinzu kämen zwei etwas kleinere Räume.

Weitere Ortstermine im Schulzentrum zur Prüfung des Raumbedarfs

„Es fand bereits ein Ortstermin im Gymnasium des Schulzentrums statt, um zu prüfen, ob die Raumbedarfe der Musikschule dort abgebildet werden können. Weitere folgen Anfang 2021“, teilte die Pressereferentin der Stadt auf Anfrage nun zum Sachstand mit. „Zudem werden die Anforderungen an die Bewirtschaftung der Liegenschaft bei Belegung von Räumen durch verschiedene Nutzer geprüft.“

Was wohl bedeuten soll, dass im Schulzentrum nach Räumen gesucht wird, die von den dort ansässigen weiterführenden Schulen und künftig zusätzlich von der Musikschule genutzt werden könnten.