Bunte Steine in Wolfsburg - Das bedeuten sie

Melanie Rose ist mobile Hundetrainerin, also immer an unterschiedlichen Orten - so reisen die Steine bei ihr durch die Region. "Auch durch private Spaziergänge mit meinen Hunden bin ich viel unterwegs", sagt sie.

Vielleicht sind sie Ihnen schon aufgefallen, die bunten Steinchen beim alltäglichen Corona-Spaziergang in und um Wolfsburg. Sie haben einen Namen: Wobsteine. In der Facebookgruppe „Wobsteine Bunte Steine“ versammeln sich mittlerweile über 300 Menschen, die Steine bunt anmalen, sie auslegen und bei einem Fund in der Gruppe posten.

Bunte Steine in Wolfsburg - das haben sie zu bedeuten

Melanie Rose. Foto: Regios24

„Ich habe im August 2019 einen Beitrag im Frühstücksfernsehen über solche Steine gesehen“, erzählt Gruppen-Administratorin und Initiatorin Melanie Rose. „Die Steine haben sehr gut ausgesehen und dass sie reisen, gefällt mir. Es hat mich auch an meine Kindheit erinnert. Wir haben als Kinder schon Steine bemalt, natürlich wesentlich einfacher in der Motivwahl und auch ohne Social Media. Dann wurden sie in die Vorgärten und Blumenkästen auf den Balkon gelegt.“ Und so gründete sie am 13. August 2019 die Gruppe Wobsteine.

Sie machen den Corona-Spaziergang in Wolfsburg etwas bunter

Doch warum das Ganze? Weil es die Menschen verbindet und das Leben wortwörtlich bunter macht, sagt Rose. „Es geht vor allem um die Buntheit, nicht darum, dass die Steine perfekt angemalt sind“, betont die Hundetrainerin. Auch Kinder malen die Steine an. „Wer einen Stein findet, fotografiert ihn und stellt das Foto in die jeweilige Facebook-Gruppe“, sagt Melanie Rose. Der Stein darf auch weiterreisen oder behalten werden. Wichtig ist lediglich, dass beim Fund ein Foto gemacht wird. Der Name der Facebook-Gruppe ist auf der Rückseite eines jeden Steins vermerkt. Auf der Vorderseite befindet sich das Kunstwerk. „Es kann aber auch einfach nur ein roter Punkt oder ähnliches auf dem Stein sein“, ermutigt die Wolfsburgerin jene Menschen, die mitmachen wollen, aber künstlerisch nicht ganz so ambitioniert sind.

"Wobsteine" reisen durch die Region rund um Wolfsburg "Wobsteine" reisen durch die Region rund um Wolfsburg Wer einen Stein findet, darf ihn auch behalten - aber bitte vorher in der entsprechenden Facebookgruppe posten! Foto: Wobsteine Bunte Steine via Facebook

"Wobsteine" reisen durch die Region rund um Wolfsburg Melanie Rose sagt: Für Hundebesitzer ist es das perfekte Hobby. Foto: regios24

"Wobsteine" reisen durch die Region rund um Wolfsburg Auf der Rückseite steht der Name der Facebookgruppe, in der Funde gepostet werden sollen. Foto: regios24



"Wobsteine" reisen durch die Region rund um Wolfsburg Die Steine bleiben nicht immer in Wolfsburg. Foto: Wobsteine Bunte Steine via Facebook



Das ist beim Bemalen der Steine zu beachten

„Man sollte wasserfeste Farbe nutzen. Es gibt umweltfreundlichen Versiegelungslack, damit wirklich nichts in die Umwelt gelangt. Unerwünscht sind Dekorationen mit Wackelaugen, Plastik, Folien – alles, was irgendwie die Umwelt verschmutzen könnte“, erläutert die Hundetrainerin.

Das Hobby eignet sich auch für Touren mit den Fellnasen, findet die Hundetrainerin

Mit ihren Hunden Amira und Armani ist sie regelmäßig auf Tour, um die bunten Wobsteine auszulegen. „Im ersten Lockdown kam der ein oder andere dazu“, sagt Rose in Hinblick auf die Facebook-Gruppe. Die 300 Mitglieder seien nicht an die Wolfsburger Gruppe gebunden. Schon nach Italien sind die Wobsteine gereist, auch an der Nord- und Ostsee haben sich die runden Kunststücke gefunden. Auch in das Gifhorner Gebiet reisen die Wobsteine – und die Gifhorner Steine, zu finden unter #SteinfieberGifhorn, verschönern auch mal das Wolfsburger Gebiet. „Wir wollen einfach nur Spaß miteinander haben“, fasst Rose den Gemeinschaftssinn zusammen. Ein tröstlicher Gedanke in pandemischen Zeiten.

