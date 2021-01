In den Düpenwiesen am Weyhäuser Weg, gegenüber dem Entsorgungszentrum, befindet sich ein Storchennest.

Fallersleben. Die Bereiche nördlich und südlich der Tangente sollen zusammengefasst werden. Das Land macht Druck und will den politischen Beschluss am 10. Februar.

Düpenwiesen sollen Naturschutzgebiet in Fallersleben werden

Die vom niedersächsischen Umweltministerium verhängte Frist ist längst abgelaufen: Das Land hatte die Stadt Wolfsburg angewiesen, bis zum 15. Oktober 2020 alle neuen Verordnungen für EU-konforme Naturschutzgebiete zu beschließen. Doch die Hängepartie geht weiter – Wolfsburg muss einen weiteren Beschluss nachliefern. Dabei geht es um das Fallersleber Naturschutzgebiet Düpenwiesen.

Ultimatum vom Land Niedersachsen an die Stadt Wolfsburg

Damit die Angelegenheit nicht noch weiter verschleppt wird, gibt es vom Land Niedersachen nun sogar eine Art Ultimatum: Bis zum 10. Februar soll die Stadt Wolfsburg den Düpenwiesen-Beschluss liefern.

Denn schon seit geraumer Zeit ist seitens der EU gegen die Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig – weil die von der EU anerkannten FFH- und Vogelschutzgebiete von den Kommunen längst als geschützte Teile von Natur und Landschaft gemäß Bundesnaturschutzgesetzt hätten erklärt sein müssen. Mit dem Ziel, sie in einem für den Schutzzweck günstigen Zustand zu erhalten.

Stadt muss dem Ministerium nach politischen Entscheidungen Vollzug melden

Um keinen weiteren Verzug zu riskieren, hatte das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz die Stadt Wolfsburg daher angewiesen, alle Verordnungen zu den FFH- Gebieten im Stadtgebiet bis zum 15. Oktober zu beschließen. Was jedoch nicht geklappt hat – womit sich das Land aber nicht zufriedengab.

„Über abweichende Terminierungen hatte der Oberbürgermeister gegenüber dem Ministerium schriftlich unter Angabe der Gründe und des Zeitplans bis zum Beschluss der Verordnung zu berichten“, heißt es dazu in der erst vom 17. Dezember 2020 datierenden Beschlussvorlage zu den Düpenwiesen. Und: „Mit dem Ministerium ist der Termin der Ratssitzung am 10. Februar 2021 als Termin der geplanten Beschlussfassung vereinbart worden. Dem Ministerium ist nach Entscheidung der einzelnen politischen Gremien jeweils Vollzug zu melden.“

Düpenwiesen haben hohes Potenzial für Vogelwelt

Zu den Gründen, warum der Beschlussvorschlag für das Naturschutzgebiet Düpenwiesen erst so spät kommt – die politischen Beratungen über andere Gebiete wie den Barnbruch, den Drömling und das Hohnstedter Holz waren schon 2019/2020 gelaufen –, werden in der Vorlage keine Angaben gemacht. Auf eine kurzfristige Anfrage bei der Stadt gab es bis Mittwochnachmittag noch keine Rückmeldung.

Westlich der Autobahn 39 erstrecken sich quasi vor den Werkstoren die Düpenwiesen, sie werden durchschnitten von der Tangente. Foto: Helge Landmann/regios24

Jedenfalls wird die besondere Stellung der Düpenwiesen – im Norden von Fallersleben, vor den Toren des Volkswagenwerks – innerhalb der Wolfsburger Schutzgebiete herausgestellt: „Aufgrund seines hohen Potenzials für die Vogelwelt kommt dem Management des Schutzgebietes Düpenwiesen innerhalb der Natura- 2000-Flächen in Wolfsburg eine herausragende Bedeutung zu.“

Schon im November/Dezember gab es die öffentliche Auslegung des Entwurfs für die neue Verordnung, auch die Träger öffentlicher Belange wurden schon beteiligt. Allerdings fehlt noch die Beteiligung des Jagdbeirates. Wegen der Dringlichkeit will die Verwaltung die Politik darüber entweder nur mündlich informieren oder eine Tischvorlage liefern.

Jagd spielt große Rolle, es gibt massives Wildschwein-Problem

Dabei spielt gerade das Thema Jagd auch bei diesem Naturschutzgebiet eine wichtige Rolle. Und zwar nicht nur, weil es auch in den Düpenwiesen darum geht, wie sich der Naturschutz und die Jagdbelange grundsätzlich vertragen und wie eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Sondern auch, weil es gerade in diesem Bereich ein unverändert massives Wildschwein-Problem gibt.

Düpenwiesen werden zu einem Gebiet zusammengefasst

Das Naturschutzgebiet (NSG) Düpenwiesen erstreckt sich auf Fallersleber Gebiet bisher westlich der Autobahn, nördlich der Tangente und östlich des Weyhäuser Wegs. Es hatte bis zum 31. Dezember 2020 eine Größe von 119 Hektar. Ein Teilbereich im Norden des Gebietes ist seit dem Jahreswechsel durch das bereits neu ausgewiesene Naturschutzgebiet „Barnbruch Wald“ geschützt. Künftig gehören zum neuen Naturschutzgebiet auch die südlichen Düpenwiesen mit 70 Hektar, die bisher als eigenständiges NSG ausgewiesen waren.

Die bisherigen Düpenwiesen sind schon seit 17. Januar 1978 als Naturschutzgebiet festgelegt, die südlichen Düpenwiesen seit 30. Oktober 1985. Zudem sind beide Bereiche Teil eines Flora-Fauna-Habitat-Gebiets und eines EU-Vogelschutzgebiets und damit auch Bestandteil des europäischen Netzes „Natura 2000“.

Die politische Beratung beginnt am 27. Januar im Bürgerdienste-Ausschuss, am 2. Februar berät der Ortsrat, am 10. Februar entscheidet der Rat der Stadt.