Unbekannte Täter stehlen in Wolfsburg einen Skoda

Einen 18 Jahre alten Skoda Octavia in grau haben Unbekannte am Laagberg am Montag zwischen 19 Uhr und Mittwoch, 16 Uhr, von einem Gemeinschaftsparkplatz in der Straße Voigtlandweg entwendet, teilt die Polizei mit. Eine Angabe zur Schadenshöhe macht sie nicht.

Wolfsburg, Laagberg: Unbekannte stehlen Fahrzeug

Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Fahrzeugs geben können, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Telefonnummer 05361 46460, zu melden.

